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Жители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Жители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке
Жители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Жители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке
Жители четырех новых субъектов РФ смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом на заседании в Госдуме заявил замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T14:00
2022-10-03T14:00
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Жители четырех новых субъектов РФ смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом на заседании в Госдуме заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Ранее в Кремле ответили на вопрос о границах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.
https://crimea.ria.ru/20220930/putin-podpisal-dogovory-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-novykh-territoriy-1124677226.html
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), российская федерация (россия, рф), общество
Жители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке

Замглавы МИД: жители четырех новых субъектов РФ получат паспорта в упрощенном порядке

14:00 03.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервые российские паспорта выдали жителям Мелитополя
Первые российские паспорта выдали жителям Мелитополя - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Жители четырех новых субъектов РФ смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом на заседании в Госдуме заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Мы проработаем с коллегами из МИД. Но, насколько мне известно, будет заявление подаваться, будет упрощенный порядок", – цитирует Иванова РИА Новости.
Он отметил, что принесение присяги РФ для получения гражданства России "не предполагается".
Ранее в Кремле ответили на вопрос о границах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 16:00Новая жизнь на освобожденных территориях
Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий
 
Херсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Российская Федерация (Россия, РФ)Общество
 
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