https://crimea.ria.ru/20221003/zhiteli-novykh-subektov-poluchat-pasporta-rf-v-uproschennom-poryadke-1124700207.html

Жители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке

Жители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Жители новых субъектов получат паспорта РФ в упрощенном порядке

Жители четырех новых субъектов РФ смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом на заседании в Госдуме заявил замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T14:00

2022-10-03T14:00

2022-10-03T14:00

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

российская федерация (россия, рф)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Жители четырех новых субъектов РФ смогут получить российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом на заседании в Госдуме заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Ранее в Кремле ответили на вопрос о границах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.

https://crimea.ria.ru/20220930/putin-podpisal-dogovory-o-vkhozhdenii-v-sostav-rossii-novykh-territoriy-1124677226.html

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), российская федерация (россия, рф), общество