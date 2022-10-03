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В Кремле ответили на вопрос о границах новых областей - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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В Кремле ответили на вопрос о границах новых областей
В Кремле ответили на вопрос о границах новых областей - РИА Новости Крым, 03.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о границах новых областей
Вопрос о границах, в которых Запорожская и Херсонская области войдут в состав РФ, обсудят с местными жителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T13:34
2022-10-03T13:34
политика
херсонская область
запорожская область
российская федерация (россия, рф)
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Вопрос о границах, в которых Запорожская и Херсонская области войдут в состав РФ, обсудят с местными жителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пояснений о процедуре такого обсуждения представитель Кремля не дал, но подчеркнул, что проведения новых референдумов или опросов на этих территориях пока не планируется, при этом "любая конфигурация будет зависеть от воли людей, проживающих на этих территориях".Почему запад признает одни референдумы и не признает другие – эксперт &gt;&gt;30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.
https://crimea.ria.ru/20220930/lyudi-sdelali-svoy-odnoznachnyy-vybor-putin-ob-itogakh-referenduma-1124675757.html
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запорожская область
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политика, херсонская область, запорожская область, российская федерация (россия, рф), дмитрий песков
В Кремле ответили на вопрос о границах новых областей

Песков: границы Херсонской и Запорожской областей обсудят с местными жителями

13:34 03.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Вопрос о границах, в которых Запорожская и Херсонская области войдут в состав РФ, обсудят с местными жителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"ЛНР и ДНР — границы 2014 года. Херсон и Запорожье — по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей", — цитирует Пескова РИА Новости.
Пояснений о процедуре такого обсуждения представитель Кремля не дал, но подчеркнул, что проведения новых референдумов или опросов на этих территориях пока не планируется, при этом "любая конфигурация будет зависеть от воли людей, проживающих на этих территориях".
Почему запад признает одни референдумы и не признает другие – эксперт >>
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители освобожденных регионов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:23
"Люди сделали свой однозначный выбор": Путин об итогах референдума
 
ПолитикаХерсонская областьЗапорожская областьРоссийская Федерация (Россия, РФ)Дмитрий Песков
 
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