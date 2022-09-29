https://crimea.ria.ru/20220929/pochemu-zapad-priznaet-odni-referendumy-i-ne-priznaet-drugie--ekspert-1124662844.html

Почему запад признает одни референдумы и не признает другие – эксперт

Почему запад признает одни референдумы и не признает другие – эксперт - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Почему запад признает одни референдумы и не признает другие – эксперт

Запад безоговорочно признал итоги всех прошедших в XX и XXI веке референдумов, которые вели к распаду и ослаблению социалистических и постсоциалистических... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T13:27

2022-09-29T13:27

2022-09-29T13:28

форго

наталья киселева

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Запад безоговорочно признал итоги всех прошедших в XX и XXI веке референдумов, которые вели к распаду и ослаблению социалистических и постсоциалистических государств, перекраивая в своих интересах политическую карту мира. Об этом рассказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.По ее данным, в XX веке после Второй мировой войны и создания ООН в разных частях света прошло более 70 референдумов об изменении политического статуса регионов. Половина из этих референдумов прошли на постсоциалистическом и постсоветском советском пространстве."Все референдумы, которые не касались постсоциалистического пространства, были безоговорочно признаны коллективным Западом. Что же касается постсоветского и постсоциалистического пространства, здесь Запад реагировал двояко. Когда голосовали о выходе из состава Советского Союза, Запад признавал эти референдумы. Также он признал все референдумы по развалу Югославии. В следующую волну референдумов, когда отдельные регионы постсоветского пространства начали голосовать о своей независимости, а некоторые – о возвращении в Россию, коллективный Запад категорически не признал их результаты", - сказала Киселева на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.Эксперт отметила, что именно коллективный Запад занимался перекраиванием мировой политической карты, в том числе и без проведения плебисцитов.Так, знаковым в этом плане стал референдум в немецкой области Саар в 1957 году. Ее жители проголосовали против провозглашения независимого государства. Однако уже через год Саар вошел в состав Германии, хотя на референдуме такой вопрос не ставился. Запад признал это решение.Мальта появилась в 1964 году на карте мира без проведения референдума, и Запад тоже не протестовал против этого. ГДР присоединили в ФРГ также без плебисцита. Не было референдума и при распаде Чехословакии, и при появлении Косово. Все эти процессы были признаны Западом.Киселева добавила, что в XXIвеке состоялось 30 референдумов по изменению территориального статуса регионов. Из них треть прошли на постсоветском пространстве.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий будут подписаны в Кремле 30 сентября.

https://crimea.ria.ru/20220926/my-poteryali-vse-pomogla-tolko-rossiya-khod-referenduma-v-snigirevke-1124623085.html

https://crimea.ria.ru/20220929/podpisanie-dogovorov-o-vstuplenii-novykh-territoriy-sostoitsya-30-sentyabrya-1124662471.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форго, наталья киселева, политика