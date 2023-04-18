https://crimea.ria.ru/20230418/gosduma-za-diskreditatsiyu-armii-budut-lishat-grazhdanstva-1128241610.html

Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства

Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства

Депутаты Госдумы приняли поправку к законопроекту "О гражданстве РФ", согласно которой люди, публично призывающие к действиям против территориальной целостности РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T15:49

2023-04-18T15:49

2023-04-18T15:49

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли поправку к законопроекту "О гражданстве РФ", согласно которой люди, публично призывающие к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитирующие армию России и участвующие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации, могут быть лишены приобретенного российского гражданства. Об этом пишет РИА Новости.Уточняется, что соответствующая поправка дополняет список преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства РФ. Преступления перечислены в статье законопроекта №24.Законопроект "О гражданстве РФ" внесен в Думу президентом России Владимир Путин в конце 2021 года. В документе указано сокращенное число требований для предоставления гражданства более чем для 20 категорий лиц. Вместе с тем, законопроект расширяет перечень преступлений, за совершение которых могут отозвать приобретенное гражданство РФ. В первом чтении Госдума приняла документ 5 апреля 2022 года. Согласно этому документу, отзывать гражданство могут в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков, подделку документов или по желанию гражданина.Читайте также на РИА Новости Крым:Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ""Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, армия и флот, закон и право, россия, общество, новости