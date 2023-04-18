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Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства
Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства
Депутаты Госдумы приняли поправку к законопроекту "О гражданстве РФ", согласно которой люди, публично призывающие к действиям против территориальной целостности РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T15:49
2023-04-18T15:49
государственная дума рф
армия и флот
закон и право
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли поправку к законопроекту "О гражданстве РФ", согласно которой люди, публично призывающие к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитирующие армию России и участвующие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации, могут быть лишены приобретенного российского гражданства. Об этом пишет РИА Новости.Уточняется, что соответствующая поправка дополняет список преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства РФ. Преступления перечислены в статье законопроекта №24.Законопроект "О гражданстве РФ" внесен в Думу президентом России Владимир Путин в конце 2021 года. В документе указано сокращенное число требований для предоставления гражданства более чем для 20 категорий лиц. Вместе с тем, законопроект расширяет перечень преступлений, за совершение которых могут отозвать приобретенное гражданство РФ. В первом чтении Госдума приняла документ 5 апреля 2022 года. Согласно этому документу, отзывать гражданство могут в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков, подделку документов или по желанию гражданина.Читайте также на РИА Новости Крым:Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ""Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ
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Новости
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государственная дума рф, армия и флот, закон и право, россия, общество, новости
Госдума: за дискредитацию армии будут лишать гражданства

Депутаты ГД одобрили поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

15:49 18.04.2023
 
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО "Гознак" в Москве
Сотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы приняли поправку к законопроекту "О гражданстве РФ", согласно которой люди, публично призывающие к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитирующие армию России и участвующие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации, могут быть лишены приобретенного российского гражданства. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что соответствующая поправка дополняет список преступлений, за которые могут лишить приобретенного гражданства РФ. Преступления перечислены в статье законопроекта №24.
Законопроект "О гражданстве РФ" внесен в Думу президентом России Владимир Путин в конце 2021 года. В документе указано сокращенное число требований для предоставления гражданства более чем для 20 категорий лиц. Вместе с тем, законопроект расширяет перечень преступлений, за совершение которых могут отозвать приобретенное гражданство РФ.
В первом чтении Госдума приняла документ 5 апреля 2022 года. Согласно этому документу, отзывать гражданство могут в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотиков, подделку документов или по желанию гражданина.
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