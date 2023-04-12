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"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ

"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ - РИА Новости Крым, 12.04.2023

"Прогнившая публика": Соседов не исключил сотрудничества Орбакайте с ВСУ

Артисты российской эстрады – "публика насквозь прогнившая и аморальная", и вполне допустимо, что отдельные ее представители спонсируют ВСУ. Об этом в... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T19:19

2023-04-12T19:19

2023-04-12T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Артисты российской эстрады – "публика насквозь прогнившая и аморальная", и вполне допустимо, что отдельные ее представители спонсируют ВСУ. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал музыкальный критик Сергей Соседов.Эти артисты считают себя выше всехРанее сообщалось, что Ассоциация патриотических сил Юга России просит проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии. Соответствующее письмо члены организации направили в Генпрокуратуру России."Несомненно, должны всех проверить – финансируют кого или нет. И если они (Орбакайте и Пресняков – ред.) спонсируют каким-то образом ВСУ, если они финансируют врага, то должны за это ответить по закону", - считает он.Также музыкальный критик напомнил, что у Аллы Пугачевой двойное гражданство – Израиля и России – и это "должно быть урегулировано". Как и тот момент, что за недвижимость на территории России граждане с двойным гражданством "должны платить налог".По его словам, артисты, которые позволяют себе высказывания против России и ее народа, "думают только о деньгах и гонораре".Также он не исключил, что семья Пугачевой – Орбакайте и Пресняков – могут спонсировать ВСУ."Допускаю, что они могут спонсировать врага. Они могут что угодно спонсировать, потому что считают себя вне закона, считают себя выше всех – выше народа, выше своих зрителей", - сказал он. И добавил: "Они считают, что это они содержат народ, а не наоборот. А мы-то думали, что это мы платим им за их концерты. О чем говорить с такими людьми?".Не надо лезть со сцены в политикуПо словам Сергея Соседова, недопустимо, чтобы деятели культуры и искусства публично комментировали политические события в стране и мире, в частности, высказывались по поводу спецоперации на Украине."Лезть в политику и публично что-то комментировать артисты не должны по одной простой причине: они в этом ничего не понимают. Порой и профессионалам трудно разобраться, а что уже говорить о тех, кто пляшет за огромный гонорар?" - задается вопросом собеседник.Смешно, говорит он, когда артисты "пытаются что-то говорить, не зная даже азов военного дела, военной тактики и стратегии".Нет силы таланта для консолидацииПо мнению музыкального критика, на современной эстраде нет артистов, которые могли бы, благодаря силе своего таланта, консолидировать общество."Не вижу таких артистов, которые могли бы конвоировать общество, это раньше были - Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, они могли консолидировать общество. Но тогда и время было другое, послевоенное. Людям нужны были такие ориентиры, которые и сами были плоть от плоти народными. Сегодня я таких не вижу", - говорит музыкальный критик.Соседов убежден, что "сегодняшнее общество разобщено, духовно разбито, рассортировано и расслоено". Но, по его словам, "собирать народ воедино" все-таки не входит в задачи артиста.Читайте также на РИА Новости Крым:Признают ли Пугачеву иноагентом – адвокатШнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в РоссиюВ Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами

https://crimea.ria.ru/20230412/kristinu-orbakayte-prosyat-proverit-na-predmet-finansirovaniya-vsu-1128138640.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

культура, мнения, кристина орбакайте, всу (вооруженные силы украины), общество, авторы