https://crimea.ria.ru/20230113/v-krymu-nazvali-retsept-borby-s-artistami-rusofobami-1126371429.html

В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами

В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами - РИА Новости Крым, 12.01.2023

В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами

Артисты и люди других публичных профессий, позволяющие себе высказывания против России и ее народа, являются врагами страны и должны лишаться возможности... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-13T07:28

2023-01-13T07:28

2023-01-12T18:24

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Советник председателя Госсовета Крыма Светлана Савченко призвала принимать законы против артистов, ругающих Россию Советник председателя Госсовета Крыма Светлана Савченко призвала принимать законы против артистов, ругающих Россию audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Артисты и люди других публичных профессий, позволяющие себе высказывания против России и ее народа, являются врагами страны и должны лишаться возможности строить карьеру на ее территории. Такую позицию в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила советник председателя Госсовета Крыма Светлана Савченко.Ранее российский актер Артутр Смольянинов в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел". Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.По законам военного времени"Если человек сознательно желает поражения нашей стране и смерти нашему народу – это враг, и не нужно стесняться называть вещи своими именами. С врагами поступают по законам военного времени", – говорит Савченко.При этом, по ее мнению, важно не превращать этот процесс в охоту на ведьм."Во-первых, необходимо принимать соответствующие законы, которые определят меру вины и ответственности. Однако здесь важно не начать везде искать врагов. Важно найти золотую середину", – считает гостья эфира."Только бабки заколачивают"По мнению Савченко, в первую очередь такие артисты должны лишиться возможности работать и зарабатывать в России: "Сделал такое человек - внесите его в стоп-лист, чтобы он больше никогда не снимался. И все. И забыть его имя".Лишение званий и наград тоже актуально, однако это не всегда является действенно мерой, поскольку многие из тех, кто выступает против Родины, не чувствуют ценности регалий, а ставят во главу только деньги, считает советник главы крымского парламента.И в этой связи она призвала россиян прямо сейчас, не дожидаясь принятия соответствующих законов, бойкотировать концерты тех, кто пока еще остается в России, но продолжает ругать страну и желать ей поражения."Путь он один раз выступит в пустом зале. Это хороший воспитательный момент", – отметила Савченко.Она также считает, что воспитывать юные таланты нужно с чувством благодарности к Отечеству, усиливать меры государственной поддержки, чтобы в итоге вырастить патриотов, которые будут нести в массы высокую культуру и проповедовать любовь к своей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Галкина* объявили иноагентомПугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентовУкраина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасности

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