https://crimea.ria.ru/20220918/pugacheva-prizvala-minyust-vklyuchit-ee-v-spisok-inoagentov-1124544042.html
Пугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентов
Пугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентов - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Пугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентов
Российская певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой зачислить ее в список иноагентов в России. Об этом она написала в социальных сетях. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T16:00
2022-09-18T16:00
2022-09-18T16:00
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российская певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой зачислить ее в список иноагентов в России. Об этом она написала в социальных сетях.16 сентября стало известно, что Минюст РФ включил артиста Максима Галкина* в реестр физлиц-иноагентов.В качестве источника, финансирующего Галкина, указана Украина. Причина внесения в реестр - осуществление политической деятельности.Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России после начала проведения специальной военной операции на Украине. Позже Пугачева вернулась в Москву.Ранее Минюст внес в список иноагентов лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича*, политолога Федора Крашенинникова*, журналистку Катерину Гордееву*, украинского журналиста Дмитрия Гордона* и ряд других лиц.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://crimea.ria.ru/20220905/shnurov-prokommentiroval-vozvraschenie-pugachevoy-v-rossiyu-1124406963.html
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РИА Новости Крым
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культура, общество, российская федерация (россия, рф), политика
Пугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентов
Пугачева призвала Минюст РФ включить ее в список иноагентов вслед за мужем Галкиным*
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Российская певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой зачислить ее в список иноагентов в России. Об этом она написала в социальных сетях.
"Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем", – написала Пугачева в соцсетях.
В качестве источника, финансирующего Галкина, указана Украина. Причина внесения в реестр - осуществление политической деятельности.
Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России после начала проведения специальной военной операции на Украине. Позже Пугачева вернулась в Москву.
Ранее Минюст внес в список иноагентов лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича*, политолога Федора Крашенинникова*, журналистку Катерину Гордееву*, украинского журналиста Дмитрия Гордона* и ряд других лиц.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.