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Кристину Орбакайте просят проверить на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости Крым, 12.04.2023
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Кристину Орбакайте просят проверить на предмет финансирования ВСУ
Кристину Орбакайте просят проверить на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости Крым, 12.04.2023
Кристину Орбакайте просят проверить на предмет финансирования ВСУ
Ассоциация патриотических сил Юга России просит проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии... РИА Новости Крым, 12.04.2023
2023-04-12T15:46
2023-04-12T15:51
россия
культура
генеральная прокуратура рф
общество
всу (вооруженные силы украины)
кристина орбакайте
ассоциация патриотических сил юга россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ассоциация патриотических сил Юга России просит проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии. Соответствующее письмо члены организации направили в Генпрокуратуру России, пишет RT.Ассоциация призывает принять меры и конфисковать имущество Орбакайте, которое находится в России, если окажется, что артисты финансируют ВСУ.Ранее сообщалось, что Генпрокуратуру РФ просят провести аналогичную проверку и в отношении Аллы Пугачевой.Как ранее заявил глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас, использовать имущество покинувших Россию граждан для решения социальных проблем никак не удастся без внесения серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ.Артисты и люди других публичных профессий, позволяющие себе высказывания против России и ее народа, являются врагами страны и должны лишаться возможности строить карьеру на ее территории. Такую позицию в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила советник председателя Госсовета Крыма Светлана Савченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Признают ли Пугачеву иноагентом – адвокатПугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентовШнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
https://crimea.ria.ru/20230113/v-krymu-nazvali-retsept-borby-s-artistami-rusofobami-1126371429.html
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россия, культура, генеральная прокуратура рф, общество, всу (вооруженные силы украины), кристина орбакайте, ассоциация патриотических сил юга россии
Кристину Орбакайте просят проверить на предмет финансирования ВСУ

Ассоциация патриотических сил Юга России просит проверить Орбакайте на финансирование ВСУ

15:46 12.04.2023 (обновлено: 15:51 12.04.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ассоциация патриотических сил Юга России просит проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии. Соответствующее письмо члены организации направили в Генпрокуратуру России, пишет RT.
Ассоциация призывает принять меры и конфисковать имущество Орбакайте, которое находится в России, если окажется, что артисты финансируют ВСУ.
"Пугачева, Орбакайте, Пресняков — это одна семья. У них есть двойное гражданство. Мы вообще выступаем за то, чтобы для людей с двойным гражданством накладывать огромные налоги на их недвижимость и имущество в России", — сказал в комментарии RT член совета Ассоциации Сайпуддин Гучигов.
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Ранее сообщалось, что Генпрокуратуру РФ просят провести аналогичную проверку и в отношении Аллы Пугачевой.
Как ранее заявил глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас, использовать имущество покинувших Россию граждан для решения социальных проблем никак не удастся без внесения серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ.
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Артисты и люди других публичных профессий, позволяющие себе высказывания против России и ее народа, являются врагами страны и должны лишаться возможности строить карьеру на ее территории. Такую позицию в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила советник председателя Госсовета Крыма Светлана Савченко.
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РоссияКультураГенеральная прокуратура РФОбществоВСУ (Вооруженные силы Украины)Кристина ОрбакайтеАссоциация патриотических сил Юга России
 
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