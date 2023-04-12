https://crimea.ria.ru/20230412/kristinu-orbakayte-prosyat-proverit-na-predmet-finansirovaniya-vsu-1128138640.html

Кристину Орбакайте просят проверить на предмет финансирования ВСУ

Кристину Орбакайте просят проверить на предмет финансирования ВСУ - РИА Новости Крым, 12.04.2023

Кристину Орбакайте просят проверить на предмет финансирования ВСУ

Ассоциация патриотических сил Юга России просит проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии... РИА Новости Крым, 12.04.2023

2023-04-12T15:46

2023-04-12T15:46

2023-04-12T15:51

россия

культура

генеральная прокуратура рф

общество

всу (вооруженные силы украины)

кристина орбакайте

ассоциация патриотических сил юга россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Ассоциация патриотических сил Юга России просит проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии. Соответствующее письмо члены организации направили в Генпрокуратуру России, пишет RT.Ассоциация призывает принять меры и конфисковать имущество Орбакайте, которое находится в России, если окажется, что артисты финансируют ВСУ.Ранее сообщалось, что Генпрокуратуру РФ просят провести аналогичную проверку и в отношении Аллы Пугачевой.Как ранее заявил глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас, использовать имущество покинувших Россию граждан для решения социальных проблем никак не удастся без внесения серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ.Артисты и люди других публичных профессий, позволяющие себе высказывания против России и ее народа, являются врагами страны и должны лишаться возможности строить карьеру на ее территории. Такую позицию в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила советник председателя Госсовета Крыма Светлана Савченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Признают ли Пугачеву иноагентом – адвокатПугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентовШнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

https://crimea.ria.ru/20230113/v-krymu-nazvali-retsept-borby-s-artistami-rusofobami-1126371429.html

https://crimea.ria.ru/20220916/galkina-obyavili-inoagentom-1124534577.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, культура, генеральная прокуратура рф, общество, всу (вооруженные силы украины), кристина орбакайте, ассоциация патриотических сил юга россии