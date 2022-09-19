https://crimea.ria.ru/20220919/priznayut-li-pugachevu-inoagentom---advokat-1124552345.html

Признают ли Пугачеву иноагентом - адвокат

Признают ли Пугачеву иноагентом - адвокат - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Признают ли Пугачеву иноагентом - адвокат

Составление в отношении Аллы Пугачевой протокола о дискредитации российской армии более вероятно, нежели включение ее в реестр иноагентов. Такое мнение РИА... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T16:05

2022-09-19T16:05

2022-09-19T16:05

общество

культура

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Составление в отношении Аллы Пугачевой протокола о дискредитации российской армии более вероятно, нежели включение ее в реестр иноагентов. Такое мнение РИА Новости высказал адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя просьбу певицы в адрес Минюста.Накануне российская певица Алла Пугачева в социальных сетях опубликовала пост, в котором призвала Минюст РФ включить ее, вслед за супругом Максимом Галкиным*, в список иноагентов. Свою просьбу она мотивировала тем, что "солидарна со своим мужем".По мнению Аграновского, данное обращение артистки было агрессивным, а само его появление скорее спланированная акция, чем "эмоциональный выпад человека искусства".Напомним, в качестве источника, финансирующего ее мужа Максима Галкина* была указана Украина. В качестве причины – осуществление политической деятельности.По словам адвоката, Минюст России сам определяет, кого проверять, но обращение певицы может стать прецедентом.И добавил, что, исходя из сложившейся практики, проверка на совершение Пугачевой правонарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ о дискредитации армии более вероятна, чем рассмотрение вопроса о включении ее в реестр иноагентов.В Кремле заявление Аллы Пугачевой комментировать журналистам отказались.Минюст РФ внес шоумена Максима Галкина*в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://crimea.ria.ru/20220916/galkina-obyavili-inoagentom-1124534577.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, культура, дмитрий песков