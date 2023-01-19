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Покинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавших - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Покинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавших
Покинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавших - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Покинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавших
Использовать имущество покинувших Россию граждан для решения социальных проблем никак не удастся без внесения серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ,... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T11:02
2023-01-19T11:02
россия
андрей клишас
политика
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Использовать имущество покинувших Россию граждан для решения социальных проблем никак не удастся без внесения серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас."Покинуть страну – не преступление"Так сенатор прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, которая предложила "поискать" средства для обеспечения сирот жильем за счет имущества тех, кто "предал свою страну и уехал".Конфисковать нельзя оставитьРанее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Уголовный кодекс положение о конфискации имущества граждан России, покинувших страну и оскорбляющих РФ, ее жителей, солдат и офицеров. По его мнению, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "актуальным, но сложным" вопрос введения ограничений для уехавших из страны граждан. По его мнению, в этой ситуации "нельзя открывать ящик Пандоры".Что думают в КрымуВ руководстве Крыма, которое включилось в эту дискуссию, мнения также разделились. Так, глава республики Сергей Аксенов заявил, что полностью поддерживает инициативу Володина. По его словам, уехавшие из РФ граждане "всем обязаны стране, которую подло предали, в ненависти к которой теперь соревнуются, чтобы угодить новым хозяевам". Поэтому, по его мнению, будет логично, если после подобных заявлений их авторов будут "подкармливать и содержать новые хозяева".Спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, выразил мнение, что ограничивать уехавших следует в гражданских, а не в имущественных правах.По его мнению, нужен закон, "четко оговаривающий степень поражения в правах в зависимости от характера деяния, вплоть до лишения гражданства".При этом вопрос имущества, по словам Константинова, лежит не в моральной плоскости. "Это было бы очень по-западному — наказывать рублем. Ну, или долларом, что этой публике ближе", - считает он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобамиПугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентовЛоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУ
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россия, андрей клишас, политика, общество, сергей аксенов, владимир константинов, крым, сво, закон и право
Покинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавших

Сенатор Клишас: использовать имущество уехавших граждан без поправок в УК РФ не получится

11:02 19.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСовет Федерации РФ
Совет Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Использовать имущество покинувших Россию граждан для решения социальных проблем никак не удастся без внесения серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас.

"Покинуть страну – не преступление"

Так сенатор прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, которая предложила "поискать" средства для обеспечения сирот жильем за счет имущества тех, кто "предал свою страну и уехал".
"Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения социальных проблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс – никак. Покинуть страну – не преступление", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

Конфисковать нельзя оставить

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Уголовный кодекс положение о конфискации имущества граждан России, покинувших страну и оскорбляющих РФ, ее жителей, солдат и офицеров. По его мнению, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "актуальным, но сложным" вопрос введения ограничений для уехавших из страны граждан. По его мнению, в этой ситуации "нельзя открывать ящик Пандоры".
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Что думают в Крыму

В руководстве Крыма, которое включилось в эту дискуссию, мнения также разделились. Так, глава республики Сергей Аксенов заявил, что полностью поддерживает инициативу Володина. По его словам, уехавшие из РФ граждане "всем обязаны стране, которую подло предали, в ненависти к которой теперь соревнуются, чтобы угодить новым хозяевам". Поэтому, по его мнению, будет логично, если после подобных заявлений их авторов будут "подкармливать и содержать новые хозяева".
Спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, выразил мнение, что ограничивать уехавших следует в гражданских, а не в имущественных правах.
По его мнению, нужен закон, "четко оговаривающий степень поражения в правах в зависимости от характера деяния, вплоть до лишения гражданства".
При этом вопрос имущества, по словам Константинова, лежит не в моральной плоскости. "Это было бы очень по-западному — наказывать рублем. Ну, или долларом, что этой публике ближе", - считает он.
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РоссияАндрей КлишасПолитикаОбществоСергей АксеновВладимир КонстантиновКрымСВОЗакон и право
 
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