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Покинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавших

Покинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавших - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Покинуть страну – не преступление: Клишас об идее изымать жилье уехавших

Использовать имущество покинувших Россию граждан для решения социальных проблем никак не удастся без внесения серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ,... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T11:02

2023-01-19T11:02

2023-01-19T11:02

россия

андрей клишас

политика

общество

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Использовать имущество покинувших Россию граждан для решения социальных проблем никак не удастся без внесения серьезных поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ, заявил глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас."Покинуть страну – не преступление"Так сенатор прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой, которая предложила "поискать" средства для обеспечения сирот жильем за счет имущества тех, кто "предал свою страну и уехал".Конфисковать нельзя оставитьРанее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Уголовный кодекс положение о конфискации имущества граждан России, покинувших страну и оскорбляющих РФ, ее жителей, солдат и офицеров. По его мнению, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил.В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "актуальным, но сложным" вопрос введения ограничений для уехавших из страны граждан. По его мнению, в этой ситуации "нельзя открывать ящик Пандоры".Что думают в КрымуВ руководстве Крыма, которое включилось в эту дискуссию, мнения также разделились. Так, глава республики Сергей Аксенов заявил, что полностью поддерживает инициативу Володина. По его словам, уехавшие из РФ граждане "всем обязаны стране, которую подло предали, в ненависти к которой теперь соревнуются, чтобы угодить новым хозяевам". Поэтому, по его мнению, будет логично, если после подобных заявлений их авторов будут "подкармливать и содержать новые хозяева".Спикер Государственного совета Крыма Владимир Константинов, в свою очередь, выразил мнение, что ограничивать уехавших следует в гражданских, а не в имущественных правах.По его мнению, нужен закон, "четко оговаривающий степень поражения в правах в зависимости от характера деяния, вплоть до лишения гражданства".При этом вопрос имущества, по словам Константинова, лежит не в моральной плоскости. "Это было бы очень по-западному — наказывать рублем. Ну, или долларом, что этой публике ближе", - считает он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобамиПугачева призвала Минюст включить ее в список иноагентовЛоза оценил инициативу Ротару собирать деньги для жен и детей бойцов ВСУ

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россия, андрей клишас, политика, общество, сергей аксенов, владимир константинов, крым, сво, закон и право