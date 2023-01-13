https://crimea.ria.ru/20230113/yaschik-pandory-peskov-o-predlozhenii-lishat-imuschestva-uekhavshikh-rossiyan-1126388447.html
Ящик Пандоры: Песков о предложении лишать имущества уехавших россиян
Ящик Пандоры: Песков о предложении лишать имущества уехавших россиян - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Ящик Пандоры: Песков о предложении лишать имущества уехавших россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актуальным, но сложным вопрос введения ограничений для уехавших из страны граждан. По его мнению, в этой РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T16:12
2023-01-13T16:12
2023-01-13T16:12
дмитрий песков
вячеслав володин
общество
сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актуальным, но сложным вопрос введения ограничений для уехавших из страны граждан. По его мнению, в этой ситуации "нельзя открывать ящик Пандоры".Так представитель Кремля прокомментировал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина внести в Уголовный кодекс положение о конфискации имущества граждан России, покинувших страну и оскорбляющих ее из-за рубежа.По его словам, у людей могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Песков отметил, что Россия должна бороться за тех граждан, "кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране".Ранее Володин предложил дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества в России тех граждан, которые покинули страну и занимаются экстремизмом, реабилитацией нацизма и дискредитацией Вооруженных сил РФ.
https://crimea.ria.ru/20230113/aksenov-podderzhal-konfiskatsiyu-imuschestva-u-oskorblyayuschikh-rossiyu-grazhdan-1126381736.html
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дмитрий песков, вячеслав володин, общество, сво, россия
Ящик Пандоры: Песков о предложении лишать имущества уехавших россиян
Песков об идее лишать имущества уехавших россиян: нельзя открывать какие-то ящики Пандоры
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал актуальным, но сложным вопрос введения ограничений для уехавших из страны граждан. По его мнению, в этой ситуации "нельзя открывать ящик Пандоры".
Так представитель Кремля прокомментировал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина внести в Уголовный кодекс положение о конфискации имущества граждан России, покинувших страну и оскорбляющих ее из-за рубежа.
"Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна. Но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные – они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", – отметил Песков в интервью изданию Life.
По его словам, у людей могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Песков отметил, что Россия должна бороться за тех граждан, "кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране".
Ранее Володин предложил дополнить Уголовный кодекс
пунктом о конфискации имущества в России тех граждан, которые покинули страну и занимаются экстремизмом, реабилитацией нацизма и дискредитацией Вооруженных сил РФ.