https://crimea.ria.ru/20220905/shnurov-prokommentiroval-vozvraschenie-pugachevoy-v-rossiyu-1124406963.html

Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров приветствует возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой, которая, по словам музыканта, "может говорить и делать все, РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T13:55

2022-09-05T13:55

2022-09-05T13:55

культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров приветствует возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой, которая, по словам музыканта, "может говорить и делать все, что угодно".Музыкант отметил, что в Конституции России закреплено право граждан на свободу перемещения, поэтому Пугачева "может уезжать и приезжать, когда и куда хочет"."Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали", – добавил Шнуров.Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку ее детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Концертный директор певицы Елена Чупракова подтвердила возвращение артистки и сообщила, что та пока не планирует давать концерты.

https://crimea.ria.ru/20220830/sosedov-o-vozvraschenii-pugachevoy-i-meladze-lyudyam-fioletovo-1124347384.html

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