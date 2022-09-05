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Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров приветствует возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой, которая, по словам музыканта, "может говорить и делать все, РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T13:55
2022-09-05T13:55
культура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров приветствует возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой, которая, по словам музыканта, "может говорить и делать все, что угодно".Музыкант отметил, что в Конституции России закреплено право граждан на свободу перемещения, поэтому Пугачева "может уезжать и приезжать, когда и куда хочет"."Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали", – добавил Шнуров.Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку ее детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Концертный директор певицы Елена Чупракова подтвердила возвращение артистки и сообщила, что та пока не планирует давать концерты.
https://crimea.ria.ru/20220830/sosedov-o-vozvraschenii-pugachevoy-i-meladze-lyudyam-fioletovo-1124347384.html
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культура, общество
Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

Шнуров о возвращении Пугачевой: она – заслуженный человек, может делать все, что угодно

13:55 05.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2019"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2019 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров приветствует возвращение в Россию певицы Аллы Пугачевой, которая, по словам музыканта, "может говорить и делать все, что угодно".

"По моему личному мнению, Алла Борисовна – настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно: уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее… Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой?", - сказал Шнуров на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Музыкант отметил, что в Конституции России закреплено право граждан на свободу перемещения, поэтому Пугачева "может уезжать и приезжать, когда и куда хочет".
"Я рад, что она вернулась. Алла Борисовна, спасибо большое, что вы приехали", – добавил Шнуров.
Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку ее детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Концертный директор певицы Елена Чупракова подтвердила возвращение артистки и сообщила, что та пока не планирует давать концерты.
Журналист, музыкальный критик Сергей Соседов - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
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