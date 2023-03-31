https://crimea.ria.ru/20230331/ne-khotel-uchastvovat-v-svo-v-krymu-kontraktnik-osuzhden-za-dezertirstvo-1127895351.html

Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство

Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство - РИА Новости Крым, 31.03.2023

Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство

Контрактник из Севастополя осужден на девять лет колонии строгого режима за дезертирство, которое объяснил нежеланием участвовать в спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 31.03.2023

2023-03-31T11:13

2023-03-31T11:13

2023-03-31T11:15

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Контрактник из Севастополя осужден на девять лет колонии строгого режима за дезертирство, которое объяснил нежеланием участвовать в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.Как установило судебное следствие, военнослужащий контрактной службы самовольно покинул воинскую часть в Севастополе, выехал из города и обосновался в одном из населенных пунктов в Крыму.Правоохранители задержали его в январе текущего года, на тот момент он скрывался уже четыре месяца. Свой поступок военный объяснил нежеланием участвовать в СВО.За дезертирство, совершенное в условиях ведения боевых действий, решением Крымского гарнизонного военного суда он приговорен к девяти годам лишения свободы, которые должен провести в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.В Севастополе подобное уголовное дело впервые рассматривалось региональным гарнизонным судом в феврале текущего года. На скамье подсудимых тогда оказались двое братьев- военнослужащих Белогорского гарнизона Амурской области за отказ удерживать занятые в Херсонской области рубежи. Читайте также на РИА Новости Крым:Дела военных судов Херсонщины переданы в СевастопольВ Совфеде предложили лишать гражданства за дезертирство и сдачу в пленЗа отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, происшествия, сво, крымский гарнизонный военный суд, общество, новости крыма, закон и право, армия и флот, призыв в вс россии