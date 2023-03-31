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Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство - РИА Новости Крым, 31.03.2023
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Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство
Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство - РИА Новости Крым, 31.03.2023
Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство
Контрактник из Севастополя осужден на девять лет колонии строгого режима за дезертирство, которое объяснил нежеланием участвовать в спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 31.03.2023
2023-03-31T11:13
2023-03-31T11:15
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Контрактник из Севастополя осужден на девять лет колонии строгого режима за дезертирство, которое объяснил нежеланием участвовать в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.Как установило судебное следствие, военнослужащий контрактной службы самовольно покинул воинскую часть в Севастополе, выехал из города и обосновался в одном из населенных пунктов в Крыму.Правоохранители задержали его в январе текущего года, на тот момент он скрывался уже четыре месяца. Свой поступок военный объяснил нежеланием участвовать в СВО.За дезертирство, совершенное в условиях ведения боевых действий, решением Крымского гарнизонного военного суда он приговорен к девяти годам лишения свободы, которые должен провести в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу еще не вступил.В Севастополе подобное уголовное дело впервые рассматривалось региональным гарнизонным судом в феврале текущего года. На скамье подсудимых тогда оказались двое братьев- военнослужащих Белогорского гарнизона Амурской области за отказ удерживать занятые в Херсонской области рубежи. Читайте также на РИА Новости Крым:Дела военных судов Херсонщины переданы в СевастопольВ Совфеде предложили лишать гражданства за дезертирство и сдачу в пленЗа отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон
https://crimea.ria.ru/20220924/za-otkaz-uchastvovat-v-voennykh-deystviyakh-grozit-do-10-let--zakon-1124612749.html
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крым, севастополь, происшествия, сво, крымский гарнизонный военный суд, общество, новости крыма, закон и право, армия и флот, призыв в вс россии
Не хотел участвовать в СВО: в Крыму контрактник осужден за дезертирство

В Крыму контрактник осужден на 9 лет за дезертирство из-за нежелания участвовать в СВО

11:13 31.03.2023 (обновлено: 11:15 31.03.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Контрактник из Севастополя осужден на девять лет колонии строгого режима за дезертирство, которое объяснил нежеланием участвовать в спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда.
Как установило судебное следствие, военнослужащий контрактной службы самовольно покинул воинскую часть в Севастополе, выехал из города и обосновался в одном из населенных пунктов в Крыму.
Правоохранители задержали его в январе текущего года, на тот момент он скрывался уже четыре месяца. Свой поступок военный объяснил нежеланием участвовать в СВО.
"Подсудимый виновным себя в совершении преступления признал и свои действия мотивировал тем, что не желал участвовать в специальной военной операции и проходить военную службу", – сообщили в ведомстве.
Президент РФ В. Путин
24 сентября 2022, 16:31
За отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон
За дезертирство, совершенное в условиях ведения боевых действий, решением Крымского гарнизонного военного суда он приговорен к девяти годам лишения свободы, которые должен провести в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
В Севастополе подобное уголовное дело впервые рассматривалось региональным гарнизонным судом в феврале текущего года. На скамье подсудимых тогда оказались двое братьев- военнослужащих Белогорского гарнизона Амурской области за отказ удерживать занятые в Херсонской области рубежи.
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