https://crimea.ria.ru/20221114/v-sovfede-predlozhili-lishat-grazhdanstva-za-dezertirstvo-i-sdachu-v-plen-1125366450.html

В Совфеде предложили лишать гражданства за дезертирство и сдачу в плен

В Совфеде предложили лишать гражданства за дезертирство и сдачу в плен - РИА Новости Крым, 14.11.2022

В Совфеде предложили лишать гражданства за дезертирство и сдачу в плен

Группа сенаторов выступила с инициативой внести в действующее законодательство поправки, позволяющие лишать приобретенного российского гражданства за... РИА Новости Крым, 14.11.2022

2022-11-14T18:32

2022-11-14T18:32

2022-11-14T18:32

совет федерации

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Группа сенаторов выступила с инициативой внести в действующее законодательство поправки, позволяющие лишать приобретенного российского гражданства за дезертирство, добровольную сдачу в плен и уклонение от военной службы путем симуляции болезни. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Также предлагается лишать российского гражданства за нарушение правил несения боевого дежурства, пограничной и караульной службы, а также за уничтожение, повреждение или утрату военного имущества.Сенатор Андрей Клишас уточнил, что поправки не предусматривают положений, допускающих возможность прекращения гражданства, приобретенного по рождению."Если гражданин совершает одно из предусмотренных законопроектом преступлений, то уголовная ответственность у него наступит в любом случае, независимо от основания приобретения гражданства. Дополнительные правовые последствия в виде прекращения гражданства наступят лишь у тех граждан, которые приобрели гражданство в результате приема в него", - отметил он.

https://crimea.ria.ru/20221113/za-diskreditatsiyu-armii-rossii-mogut-lishat-grazhdanstva---popravka-v-zakon-1125347114.html

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