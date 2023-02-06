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В Севастополе впервые осуждены военные за отказ защищать Херсонщину

В Севастополе впервые осуждены военные за отказ защищать Херсонщину - РИА Новости Крым, 06.02.2023

В Севастополе впервые осуждены военные за отказ защищать Херсонщину

В Севастополе суд вынес первый приговор по уголовному делу за отказ военнослужащих исполнить приказ и удерживать занятые в Херсонской области рубежи... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T19:11

2023-02-06T19:11

2023-02-06T19:26

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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе суд вынес первый приговор по уголовному делу за отказ военнослужащих исполнить приказ и удерживать занятые в Херсонской области рубежи. Подробностями инцидента с РИА Новости Крым поделились в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.Перед судом предстали военнослужащие Белогорского гарнизона Амурской области – старший прапорщик Котов В. А. и рядовой Котов Е. В. Их осудили по уголовной статье "Неисполнение приказа". Отмечается, что двоюродные братья заранее условились не подчиняться приказу защищать взятые рубежи."Реализуя задуманное, Котовы 26 сентября 2022 года отказались выполнить приказ заместителем командира бригады по военно-политической работе об убытии для выполнения задач по удержанию занятых рубежей в батальонных районах обороны для недопущения прорыва противника", – отмечается в сообщении.В пресс-службе суда уточнили РИА Новости Крым, что фигурантами уголовного дела стали два двоюродных брата. Здесь уточнили, что речь идет об отказе воевать, но не дезертирстве: "Это уже другая статья".Свою вину братья признали частично. По решению суда старший прапорщик Котов лишен звания и получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рядовой Котов осужден на 3 года и 4 месяца колонии.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок в апелляционном порядке, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что дела военных окружных судов Херсонской области переданы в Севастополь. Уголовное дело Котовых стало первым с вынесением приговора судом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим на Херсонщине героем СВО Случайно выстрелил из автомата: в Севастополе военный ранил сослуживца В Севастополе за избиение ветеринара осужден военнослужащий ЧФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, закон и право, херсонская область, происшествия, общество, новости крыма, севастопольский гарнизонный военный суд, сво