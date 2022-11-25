https://crimea.ria.ru/20221125/v-sevastopole-za-izbienie-veterinara-osuzhden-voennosluzhaschiy-chf-1125551308.html
В Севастополе за избиение ветеринара осужден военнослужащий ЧФ
В Севастополе за избиение ветеринара осужден военнослужащий ЧФ - РИА Новости Крым, 25.11.2022
В Севастополе за избиение ветеринара осужден военнослужащий ЧФ
В Севастополе военнослужащий одной из воинских частей Черноморского флота осужден за жестокое избиение сослуживца-ветеринара. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T20:45
2022-11-25T20:45
2022-11-25T17:55
севастополь
армия и флот
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военнослужащий одной из воинских частей Черноморского флота осужден за жестокое избиение сослуживца-ветеринара. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.Отмечается, у пострадавшего в результате избиения – открытый перелом левой части лица и челюсти со смещением костных отломков, что квалифицируется как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.Инцидент произошел в апреле текущего года. Обвиняемый виновным себя не признал, утверждая, что насилия к сослуживцу не применял, а лишь вступил с ним в словесный конфликт, хотя в действительности трижды ударил его, уточнили в ведомстве.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком – год. Также в счет компенсации морального вреда в пользу пострадавшего с него взыскали 40 тыс. рублей.Приговор вступил в законную силу.Ранее матрос из Евпатории был осужден за призывы к убийству военнослужащих.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, армия и флот, происшествия
В Севастополе за избиение ветеринара осужден военнослужащий ЧФ
В Севастополе военнослужащий ЧФ осужден за жестокое избиение ветеринара
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе военнослужащий одной из воинских частей Черноморского флота осужден за жестокое избиение сослуживца-ветеринара. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.
"Будучи недовольным замечаниями ветеринарного врача по содержанию морских животных, нанес тому несколько ударов кулаком в лицо, причинив телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Отмечается, у пострадавшего в результате избиения – открытый перелом левой части лица и челюсти со смещением костных отломков, что квалифицируется как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.
Инцидент произошел в апреле текущего года. Обвиняемый виновным себя не признал, утверждая, что насилия к сослуживцу не применял, а лишь вступил с ним в словесный конфликт, хотя в действительности трижды ударил его, уточнили в ведомстве.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком – год. Также в счет компенсации морального вреда в пользу пострадавшего с него взыскали 40 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее матрос из Евпатории был осужден за призывы к убийству военнослужащих.