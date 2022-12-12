https://crimea.ria.ru/20221212/sluchayno-vystrelil-iz-avtomata-v-sevastopole-voennyy-ranil-sosluzhivtsa-1125818921.html

Случайно выстрелил из автомата: в Севастополе военный ранил сослуживца

Случайно выстрелил из автомата: в Севастополе военный ранил сослуживца - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Случайно выстрелил из автомата: в Севастополе военный ранил сослуживца

В Севастополе военнослужащий одной из воинских частей Черноморского флота при проверке исправности автомата выстрелил в сослуживца. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T13:57

2022-12-12T13:57

2022-12-12T13:57

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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе военнослужащий одной из воинских частей Черноморского флота при проверке исправности автомата выстрелил в сослуживца. Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.Инцидент произошел, когда военнослужащий – теперь уже бывший, рядовой запаса – решил произвести осмотр и проверить исправность выданного автомата АК74, при этом нарушил правила обращения с оружием, рассказали в суде.Пострадавшему в результате выстрела был причинен тяжкий вред здоровью.Инцидент произошел в апреле текущего года на территории одной из воинских частей. Выстреливший в сослуживца военнослужащий признал вину. Дело рассматривалось в Севастопольском гарнизонном военном суде.Мужчину осудили по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Ее санкции предусматривают наказание в виде ограничения по военной службе на срок до 2 лет либо содержания в дисциплинарной воинской части на тот же срок.Подсудимому назначили штраф в размере 50 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.Ранее в Севастопольском гарнизонном суде рассматривалось дело о военнослужащем ЧФ, который жестоко избил ветеринара.Читайте также на РИА Новости Крым:Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайно запущенные ракеты Юристы из Севастополя борются за "пропавшие" пенсии жен военнослужащих ЧФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, армия и флот, крым, новости крыма, новости