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Юристы из Севастополя борются за "пропавшие" пенсии жен военнослужащих ЧФ

Юристы из Севастополя борются за "пропавшие" пенсии жен военнослужащих ЧФ - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Юристы из Севастополя борются за "пропавшие" пенсии жен военнослужащих ЧФ

Юристы в Крыму призывают исправить федеральное законодательство, отстаивая права крымчан и севастопольцев, которые сегодня не получают пенсии за "украинский... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T03:24

2022-11-20T03:24

2022-11-20T03:24

общество

пенсионный фонд рф

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Юристы в Крыму призывают исправить федеральное законодательство, отстаивая права крымчан и севастопольцев, которые сегодня не получают пенсии за "украинский период". Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель проекта "Центр защиты прав граждан и юридической помощи жителям Крыма и Севастополя", юрист Антон Афанасьев, отметив, что в числе пострадавших много жен военнослужащих ЧФ. В крымском отделении Пенсионного фонда России с такими претензиями не согласны.По словам Афанасьева, с 2014 года по сегодняшний день у некоторых жителей Севастополя и Крыма не засчитан украинский стаж. Все потому, что еще до референдума о вхождении в состав РФ этих двух субъектов они имели два паспорта: российский и украинский. При этом работали на основании последнего на украинских предприятиях.Преимущественно к такой категории относятся жены военнослужащих Черноморского флота, отметил он."Сейчас они в худшем положении перед остальными жителями Крыма и Севастополя, поскольку им страховой стаж, заработанный в украинские времена, не включают в расчет назначения пенсии. Здесь пенсионное законодательство в том виде и качестве, в котором оно существует, выкидывает весь тот стаж и пенсионные права", – рассказал юрист.Он подчеркнул, что таких людей много, но проблема не в численности, а в законодательстве, "которое позволяет нарушать конституционные права" граждан. Исправить ситуацию реально, но только на федеральном уровне, уверен он.Управляющий отделением Пенсионного Фонда России в Крыму Людмила Кудрявцева с такой позицией не согласна."У нас нет такой проблемы. Причем здесь два паспорта и страховая пенсия? Учитывается все то, что требует закон. А он требует официальное оформление и уплату страховых взносов. Тогда назначается пенсия, независимо от того, военные это или еще какие-либо граждане", – сказала Кудрявцева.Она добавила, что в любом случае "две пенсии не будет по двум паспортам – есть одна, если идет речь о российском законодательстве". И назначаться она будет в зависимости от того, где гражданин проживал и работал."Если супруга военного имеет трудовую книжку, мы пробиваем по персонификации – она в России существовала, и назначают пенсии уже давным-давно. Мы с 2014 года стали использовать эти данные. А если она (супруга военного) там (в РФ) пенсию себе назначала и получала, что ж хочет еще и в Крыму? Если, например, прописаны были в Белгороде, а жили в Севастополе, то могли назначить пенсию и получать и там, и там, что недопустимо законами ни той страны, ни этой. Ну не позволяет государство иметь две пенсии в разных государствах. На Украине сейчас они ее уже тоже не получат, а до 2014 года могли", – добавила глава крымского ПФР.Известно, что Конституционный суд ранее уже давал свое отрицательное решение по данному вопросу, но юристы не сдаются. Очередную попытку они намерены осуществить, "усилив позиции и предусмотрев другое обоснование", предполагая, что на этот раз их "услышат".Ранее в ГД объяснили, почему не будут пока индексировать выплаты работающим пенсионерам в России.

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

общество, пенсионный фонд рф, авторы