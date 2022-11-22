https://crimea.ria.ru/20221122/matros-iz-evpatorii-osuzhden-za-prizyvy-k-ubiystvu-voennosluzhaschikh-1125493934.html

Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих

Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих

Матрос из Евпатории получил срок за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда. РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T13:43

2022-11-22T13:43

2022-11-22T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Матрос из Евпатории получил срок за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.Как выяснилось, весной этого года мужчина, работая матросом на пришвартованном в Керчи судне, разместил в групповом чате видеоматериалы, на которых представители ВСУ призывают сдаваться и угрожают расправой участвующим в СВО российским военнослужащим. Уточняется, что в этом чате состояли 23 человека. Кроме этого, матрос призвал двоих членов экипажа судна к убийству военнослужащих, представителей определенной национальности.По итогам рассмотрения дела суд признал матроса виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с испытательным сроком на год, а также с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, СМИ, преподавательской деятельностью, организацией массовых мероприятий сроком на два года.Приговор в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20221110/krymchanin-poluchil-srok-za-prizyvy-k-ekstremizmu-v-internete-1125314301.html

https://crimea.ria.ru/20221025/zhitelnitsa-sevastopolya-povtorno-poydet-po-sud-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1125084176.html

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