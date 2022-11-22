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Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих
Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих
Матрос из Евпатории получил срок за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда. РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T13:43
2022-11-22T13:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Матрос из Евпатории получил срок за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.Как выяснилось, весной этого года мужчина, работая матросом на пришвартованном в Керчи судне, разместил в групповом чате видеоматериалы, на которых представители ВСУ призывают сдаваться и угрожают расправой участвующим в СВО российским военнослужащим. Уточняется, что в этом чате состояли 23 человека. Кроме этого, матрос призвал двоих членов экипажа судна к убийству военнослужащих, представителей определенной национальности.По итогам рассмотрения дела суд признал матроса виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с испытательным сроком на год, а также с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, СМИ, преподавательской деятельностью, организацией массовых мероприятий сроком на два года.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20221110/krymchanin-poluchil-srok-za-prizyvy-k-ekstremizmu-v-internete-1125314301.html
https://crimea.ria.ru/20221025/zhitelnitsa-sevastopolya-povtorno-poydet-po-sud-za-diskreditatsiyu-vs-rf-1125084176.html
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керчь, крым, происшествия, закон и право
Матрос из Евпатории осужден за призывы к убийству военнослужащих

Матрос из Евпатории осужден за призывы к расправе над российскими военнослужащими

13:43 22.11.2022
 
© Фото: pixabay.comСуд
Суд
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Матрос из Евпатории получил срок за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского суда.
"Осужден 36-летний житель города Евпатории за то, что публично призвал неограниченный круг лиц к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, объединенных по национальному признаку – русские, что является экстремистской деятельностью", - говорится в сообщении.
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10 ноября, 17:53
Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете
Как выяснилось, весной этого года мужчина, работая матросом на пришвартованном в Керчи судне, разместил в групповом чате видеоматериалы, на которых представители ВСУ призывают сдаваться и угрожают расправой участвующим в СВО российским военнослужащим. Уточняется, что в этом чате состояли 23 человека. Кроме этого, матрос призвал двоих членов экипажа судна к убийству военнослужащих, представителей определенной национальности.
По итогам рассмотрения дела суд признал матроса виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год, с испытательным сроком на год, а также с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, СМИ, преподавательской деятельностью, организацией массовых мероприятий сроком на два года.
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