https://crimea.ria.ru/20230201/v-sevastopole-prostilis-pogibshim-na-khersonschine-geroem-svo-1126712005.html

В Севастополе простились погибшим на Херсонщине героем СВО

В Севастополе простились погибшим на Херсонщине героем СВО - РИА Новости Крым, 01.02.2023

В Севастополе простились погибшим на Херсонщине героем СВО

В Севастополе простились с погибшим в СВО на Херсонщине земляком, пулеметчиком разведбатальна Владимиром Осипенко. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T16:12

2023-02-01T16:12

2023-02-01T16:13

сво

утраты

севастополь

всу (вооруженные силы украины)

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в СВО на Херсонщине земляком, пулеметчиком разведбатальна Владимиром Осипенко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, Владимир родился в Севастополе, высшее образование получил в Донецком национальном университете и очень переживал за будущее Донбасса в свете событий последних лет. В прошлом году он получил повестку на СВО и "не испугался, не прятался, не пытался показаться больным, а сразу проявил себя и попал в разведку – в подразделение, которое выполняет сложнейшие задачи".Ранее в Севастополе простились с погибшими в зоне проведения спецоперации морпехами. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы

https://crimea.ria.ru/20230113/v-bakhchisarae-prostilis-s-pogibshim-geroem-spetsoperatsii-1126391250.html

севастополь

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сво, утраты, севастополь, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев