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В Севастополе простились погибшим на Херсонщине героем СВО - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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В Севастополе простились погибшим на Херсонщине героем СВО
В Севастополе простились погибшим на Херсонщине героем СВО - РИА Новости Крым, 01.02.2023
В Севастополе простились погибшим на Херсонщине героем СВО
В Севастополе простились с погибшим в СВО на Херсонщине земляком, пулеметчиком разведбатальна Владимиром Осипенко. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T16:12
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утраты
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в СВО на Херсонщине земляком, пулеметчиком разведбатальна Владимиром Осипенко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, Владимир родился в Севастополе, высшее образование получил в Донецком национальном университете и очень переживал за будущее Донбасса в свете событий последних лет. В прошлом году он получил повестку на СВО и "не испугался, не прятался, не пытался показаться больным, а сразу проявил себя и попал в разведку – в подразделение, которое выполняет сложнейшие задачи".Ранее в Севастополе простились с погибшими в зоне проведения спецоперации морпехами. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увековечили имя выпускника университета – героя СВО В Крыму в память о погибших героях СВО откроют Аллеи славы
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сво, утраты, севастополь, всу (вооруженные силы украины), михаил развожаев
В Севастополе простились погибшим на Херсонщине героем СВО

В Севастополе простились с погибшим на Херсонщине мобилизованным пулеметчиком

16:12 01.02.2023 (обновлено: 16:13 01.02.2023)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВладимир Осипенко
Владимир Осипенко
© Telegram Михаил Развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в СВО на Херсонщине земляком, пулеметчиком разведбатальна Владимиром Осипенко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь Владимира Олеговича Осипенко – оператора-пулеметчика отделения радио и радиотехнической разведки разведывательного батальона... Наш воин мужественно защищал русских людей. Погиб при артиллерийском обстреле на Херсонщине", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, Владимир родился в Севастополе, высшее образование получил в Донецком национальном университете и очень переживал за будущее Донбасса в свете событий последних лет. В прошлом году он получил повестку на СВО и "не испугался, не прятался, не пытался показаться больным, а сразу проявил себя и попал в разведку – в подразделение, которое выполняет сложнейшие задачи".

"Смелый, честный, порядочный. Про таких говорят: настоящий боец! Настоящий севастополец!.. Будем помнить нашего героя!" - написал Развожаев.

Ранее в Севастополе простились с погибшими в зоне проведения спецоперации морпехами.
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