В Севастополе простились погибшим на Херсонщине героем СВО
В Севастополе простились с погибшим на Херсонщине мобилизованным пулеметчиком
16:12 01.02.2023 (обновлено: 16:13 01.02.2023)
© Telegram Михаил РазвожаевВладимир Осипенко
© Telegram Михаил Развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в СВО на Херсонщине земляком, пулеметчиком разведбатальна Владимиром Осипенко. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь Владимира Олеговича Осипенко – оператора-пулеметчика отделения радио и радиотехнической разведки разведывательного батальона... Наш воин мужественно защищал русских людей. Погиб при артиллерийском обстреле на Херсонщине", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, Владимир родился в Севастополе, высшее образование получил в Донецком национальном университете и очень переживал за будущее Донбасса в свете событий последних лет. В прошлом году он получил повестку на СВО и "не испугался, не прятался, не пытался показаться больным, а сразу проявил себя и попал в разведку – в подразделение, которое выполняет сложнейшие задачи".
"Смелый, честный, порядочный. Про таких говорят: настоящий боец! Настоящий севастополец!.. Будем помнить нашего героя!" - написал Развожаев.
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