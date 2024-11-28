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В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда
В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда - РИА Новости Крым, 28.11.2024
В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда
В Байдарской долине в Крыму возвращают в федеральную собственность водные объекты и береговую полосу на площади более 2 га. Раньше эти объекты были незаконно... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T14:17
2024-11-28T14:17
севастополь
природоохранная прокуратура
охрана природы
земля
новости крыма
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Байдарской долине в Крыму возвращают в федеральную собственность водные объекты и береговую полосу на площади более 2 га. Раньше эти объекты были незаконно приватизированы частными лицами. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.По данным ведомства, в селах Байдарской долины при приватизации под индивидуальное жилищное строительство и сельскохозяйственную деятельность из федеральной собственности выбыло свыше 2 га земель водного фонда. "Вместе с тем, водные объекты и их береговая полоса относятся к объектам общего пользования. Согласно действующему законодательству, их приобретение физическими и юридическими лицами запрещено", - говорится в сообщении.В ходе совместной проверки со специалистами Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя были проведены геодезические исследования границ земельных участков, сформированных в пределах акваторий и береговых полос водных объектов.Одно из этих исковых заявлений уже удовлетворено судом, остальные иски рассматриваются. До вынесения судебных решений на все спорные земельные участки наложен арест в качестве обеспечительной меры.Ранее по иску прокуратуры Севастополя в собственность города был передан земельный участок стоимостью почти четыре миллиона рублей, который был зарегистрирован по подложным документам. Земельный участок площадью 1000 квадратных метров находится на улице Бухта Казачья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготниковВ Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетовКрымчанин присвоил землю в Ялте на 7 миллионов рублей
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Новости
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60
севастополь, природоохранная прокуратура, охрана природы, земля, новости крыма, закон и право
В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда

В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда в Байдарской долине

14:17 28.11.2024
 
© Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда в Байдарской долине
В Севастополе изымают из частной собственности земли водного фонда в Байдарской долине
© Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Байдарской долине в Крыму возвращают в федеральную собственность водные объекты и береговую полосу на площади более 2 га. Раньше эти объекты были незаконно приватизированы частными лицами. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.
По данным ведомства, в селах Байдарской долины при приватизации под индивидуальное жилищное строительство и сельскохозяйственную деятельность из федеральной собственности выбыло свыше 2 га земель водного фонда.
"Вместе с тем, водные объекты и их береговая полоса относятся к объектам общего пользования. Согласно действующему законодательству, их приобретение физическими и юридическими лицами запрещено", - говорится в сообщении.
В ходе совместной проверки со специалистами Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя были проведены геодезические исследования границ земельных участков, сформированных в пределах акваторий и береговых полос водных объектов.
"По итогам проверки природоохранный прокурор направил в суды города пять исковых заявлений о признании права собственности частных лиц на земельные участки водных объектов и их береговой полосы отсутствующим", - говорится в сообщении прокуратуры.
Одно из этих исковых заявлений уже удовлетворено судом, остальные иски рассматриваются. До вынесения судебных решений на все спорные земельные участки наложен арест в качестве обеспечительной меры.
Ранее по иску прокуратуры Севастополя в собственность города был передан земельный участок стоимостью почти четыре миллиона рублей, который был зарегистрирован по подложным документам. Земельный участок площадью 1000 квадратных метров находится на улице Бухта Казачья.
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СевастопольПриродоохранная прокуратураОхрана природыЗемляНовости КрымаЗакон и право
 
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