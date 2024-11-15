https://crimea.ria.ru/20241115/v-krymu-beskhoznye-selkhozzemli-priznayut-sobstvennostyu-munitsipalitetov-1141875444.html

В Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетов

В Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетов - РИА Новости Крым, 15.11.2024

В Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетов

В Крыму сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в 2025 году не используются фермерами. Часть из них в следующем году передадут муниципалитетам. Об этом РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T10:29

2024-11-15T10:29

2024-11-15T10:29

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сергей аксенов

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в 2025 году не используются фермерами. Часть из них в следующем году передадут муниципалитетам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма уточнил, что невостребованные земельные доли площадью 19 тысяч гектаров после 1 января 2025 года будут автоматически признаны муниципальной собственностью. Уже утверждены соответствующие списки.Кроме того, по его словам, после проведения культуртехнических мероприятий есть возможность ввести в оборот более 64 тысяч гектаров пашни.Работу по координации и мониторингу оформления прав муниципальной собственности на невостребованные земельные доли ведет министерство сельского хозяйства Крыма, отметил глава республики.Ранее глава минсельхоза Денис Кратюк заявлял, что собственники невостребованных долей земли сельскохозяйственного назначения с января 2025 года утратят право собственности. Благодаря этому только в Симферопольском районе несколько тысяч гектаров угодий будут возвращены в оборот государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упрощенный порядок оформления земли в Крыму могут продлить до 2030 годаВ Крыму срок регистрации земель СНТ продлят еще на годЗемлю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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