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В Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетов
В Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетов - РИА Новости Крым, 15.11.2024
В Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетов
В Крыму сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в 2025 году не используются фермерами. Часть из них в следующем году передадут муниципалитетам. Об этом РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T10:29
2024-11-15T10:29
2024-11-15T10:29
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сергей аксенов
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в 2025 году не используются фермерами. Часть из них в следующем году передадут муниципалитетам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма уточнил, что невостребованные земельные доли площадью 19 тысяч гектаров после 1 января 2025 года будут автоматически признаны муниципальной собственностью. Уже утверждены соответствующие списки.Кроме того, по его словам, после проведения культуртехнических мероприятий есть возможность ввести в оборот более 64 тысяч гектаров пашни.Работу по координации и мониторингу оформления прав муниципальной собственности на невостребованные земельные доли ведет министерство сельского хозяйства Крыма, отметил глава республики.Ранее глава минсельхоза Денис Кратюк заявлял, что собственники невостребованных долей земли сельскохозяйственного назначения с января 2025 года утратят право собственности. Благодаря этому только в Симферопольском районе несколько тысяч гектаров угодий будут возвращены в оборот государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Упрощенный порядок оформления земли в Крыму могут продлить до 2030 годаВ Крыму срок регистрации земель СНТ продлят еще на годЗемлю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – закон
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, сельское хозяйство, земля, новости крыма, урожай в крыму, урожай
В Крыму бесхозные сельхозземли признают собственностью муниципалитетов
В Крыму заброшенные сельхозземли в 2025 году передадут муниципалитетам – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в 2025 году не используются фермерами. Часть из них в следующем году передадут муниципалитетам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму более 170 тысяч га неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Заброшенные земли надо вводить в оборот. Это серьезный ресурс для увеличения объемов производства в сельском хозяйстве, для развития отрасли", - говорится в сообщении.
Глава Крыма уточнил, что невостребованные земельные доли площадью 19 тысяч гектаров после 1 января 2025 года будут автоматически признаны муниципальной собственностью. Уже утверждены соответствующие списки.
"В дальнейшем муниципальные образования будут предоставлять эти земли сельскохозяйственным товаропроизводителям. Всего в республике около 60 тысяч га сельскохозяйственных угодий, рекомендуемых для ввода в оборот", - добавил Сергей Аксенов.
Кроме того, по его словам, после проведения культуртехнических мероприятий есть возможность ввести в оборот более 64 тысяч гектаров пашни.
Работу по координации и мониторингу оформления прав муниципальной собственности на невостребованные земельные доли ведет министерство сельского хозяйства Крыма, отметил глава республики.
Ранее глава минсельхоза Денис Кратюк заявлял
, что собственники невостребованных долей земли сельскохозяйственного назначения с января 2025 года утратят право собственности. Благодаря этому только в Симферопольском районе несколько тысяч гектаров угодий будут возвращены в оборот государства.
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