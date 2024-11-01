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В Крыму срок регистрации земель СНТ продлят еще на год

В Крыму срок регистрации земель СНТ продлят еще на год - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В Крыму срок регистрации земель СНТ продлят еще на год

В Крыму будет продлен срок регистрации права собственности на земельные участки в составе садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом журналистам сообщила РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T09:01

2024-11-01T09:01

2024-11-01T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму будет продлен срок регистрации права собственности на земельные участки в составе садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом журналистам сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.При этом 91,8% СНТ уже полностью завершили эти процессы, уточнила Анна Анюхина в ходе встречи с председателями СНТ в селе Лозовое Симферопольского района.Владельцев участков разыскивают через судыНаиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются СНТ в ходе регистрации, - это необходимость подавать информацию обо всех владельцах садовых участков. Председатель СНТ "Дружба" Валерий Калуцкий рассказал, что в их садовом товариществе 240 участников, и 30% из них живут в других регионах РФ.Устанавливать хозяев всех участков необходимо, поскольку СНТ могут оформить землю общего пользования только после регистрации всех участков. А это дороги, мусорные площадки, водо-, газопроводы и так далее.Украинские собственникиСуществует также проблема украинских собственников. Люди после 2014 года уехали и связи с ними нет никакой, заброшенные участки пустуют и зарастают. Процедура их изъятия также происходит через суд и занимает много времени. А эту землю можно было бы передать многодетным семьям и другим льготным категориям, говорит председатель СНТ "Урожай-2" Наталья Васильева."Много брошенных участков, собственники которых уехали на Украину и не являются гражданами России. С этими гражданами проблема, потому что при оформлении общей долевой собственности на земли общего пользования мы должны указывать и знать поименно всех собственников земельных участков. И вот это вопрос", - сказала она.Согласно действующему законодательству, иностранные граждане не имеют права владеть землей в приграничных регионах, которым является Крым.Для чего нужно оформлять участки в СНТНа земельные участки в составе СНТ, как и на любые объекты собственности, должны быть правоустанавливающие документы, объясняет Анна Анюхина. Это дает возможность государству упорядочить тот хаос, который в этой сфере существовал при Украине, отметила она."В украинском государстве не было такой законодательной базы, и все это двигалось абсолютно хаотично. Были только членские книжки, которые непонятно как переуступались, накладывались на право собственности других граждан, на земельные участки лесного фонда и так далее", - напомнила Анюхина.После оформления документов эти земли будут вовлечены в гражданский оборот, объясняет она. Граждане смогут их легально покупать, продавать, дарить или передавать в наследство.Именно поэтому сроки регистрации будут продлены еще на год. За это время должны быть решены все оставшиеся проблемные вопросы, подытожила Анюхина.Ранее депутат Госдумы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев рассказал, что срок продления полномочий властей Крыма и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений позволит жителям полуострова оформлять землю в упрощенном порядке еще в течение двух лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участковЗемлю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – законВ Крыму для участников СВО упростят процедуру получения земли

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, недвижимость в крыму, анна анюхина, крым, новости крыма, видео, закон и право, общество, минимущества крыма