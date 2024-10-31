https://crimea.ria.ru/20241031/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-krymu---sformirovano-44-tysyachi-uchastkov-1141506128.html

Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков

Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков

В Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации, сейчас происходит их обеспечение коммуникациями. Об этом в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T13:29

2024-10-31T13:29

2024-10-31T13:29

земля в крыму для участников сво

сергей аксенов

крым

срочные новости крыма

помощь бойцам сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации, сейчас происходит их обеспечение коммуникациями. Об этом в четверг сообщил глава региона Сергей Аксенов.Обеспечение выделенных участков коммуникациями глава региона назвал главной задачей. По его словам, к электричеству уже подключены Окуневское, Молочненское и Лесновское поселения, что позволит осуществить техприсоединение более 800 участков."На 2025 год запланировано начало работ по прокладке водоводов к участкам на территории Лесновского, Молочненского, Штормовского, Окуневского поселений", - анонсировал глава Крыма.В Крыму ранее расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в рамках выполнения задач СВО, сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Землю на территории республики смогут получить участники СВО из любого региона России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВОВ Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньгиПятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля в крыму для участников сво, сергей аксенов, крым, срочные новости крыма, помощь бойцам сво