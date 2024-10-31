Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков
В Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников СВО - Аксенов
© РИА Новости КрымМассив в Соляном сельском поселении Ленинского района, где выделены земельные участки для участников СВО
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации, сейчас происходит их обеспечение коммуникациями. Об этом в четверг сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Сформировано более 4,4 тысяч земельных участков, уже выдано более 1,9 тысячи приказов о предоставлении земли. В Сакском районе это территория Лесновского, Молочненского, Штормовского сельских поселений, в Черноморском и Ленинском районах – Окуневского и Семисотского, в Симферопольском – Николаевского сельского поселения", - перечислил Аксенов.
Обеспечение выделенных участков коммуникациями глава региона назвал главной задачей. По его словам, к электричеству уже подключены Окуневское, Молочненское и Лесновское поселения, что позволит осуществить техприсоединение более 800 участков.
"На 2025 год запланировано начало работ по прокладке водоводов к участкам на территории Лесновского, Молочненского, Штормовского, Окуневского поселений", - анонсировал глава Крыма.
В Крыму ранее расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в рамках выполнения задач СВО, сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Землю на территории республики смогут получить участники СВО из любого региона России.
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