Рейтинг@Mail.ru
Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241031/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-krymu---sformirovano-44-tysyachi-uchastkov-1141506128.html
Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков
Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков
В Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации, сейчас происходит их обеспечение коммуникациями. Об этом в четверг сообщил... РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T13:29
2024-10-31T13:29
земля в крыму для участников сво
сергей аксенов
крым
срочные новости крыма
помощь бойцам сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1f/1139263875_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_17dd6391b10e34137144ab911f8dbf5a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации, сейчас происходит их обеспечение коммуникациями. Об этом в четверг сообщил глава региона Сергей Аксенов.Обеспечение выделенных участков коммуникациями глава региона назвал главной задачей. По его словам, к электричеству уже подключены Окуневское, Молочненское и Лесновское поселения, что позволит осуществить техприсоединение более 800 участков."На 2025 год запланировано начало работ по прокладке водоводов к участкам на территории Лесновского, Молочненского, Штормовского, Окуневского поселений", - анонсировал глава Крыма.В Крыму ранее расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в рамках выполнения задач СВО, сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Землю на территории республики смогут получить участники СВО из любого региона России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВОВ Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньгиПятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1f/1139263875_257:0:1024:575_1920x0_80_0_0_63f95a185fb93d86c79ad023040c8251.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
земля в крыму для участников сво, сергей аксенов, крым, срочные новости крыма, помощь бойцам сво
Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков

В Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников СВО - Аксенов

13:29 31.10.2024
 
© РИА Новости КрымМассив в Соляном сельском поселении Ленинского района, где выделены земельные участки для участников СВО
Массив в Соляном сельском поселении Ленинского района, где выделены земельные участки для участников СВО - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Крыму сформировано более 4,4 тысяч земельных участков для участников спецоперации, сейчас происходит их обеспечение коммуникациями. Об этом в четверг сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Сформировано более 4,4 тысяч земельных участков, уже выдано более 1,9 тысячи приказов о предоставлении земли. В Сакском районе это территория Лесновского, Молочненского, Штормовского сельских поселений, в Черноморском и Ленинском районах – Окуневского и Семисотского, в Симферопольском – Николаевского сельского поселения", - перечислил Аксенов.
Обеспечение выделенных участков коммуникациями глава региона назвал главной задачей. По его словам, к электричеству уже подключены Окуневское, Молочненское и Лесновское поселения, что позволит осуществить техприсоединение более 800 участков.
"На 2025 год запланировано начало работ по прокладке водоводов к участкам на территории Лесновского, Молочненского, Штормовского, Окуневского поселений", - анонсировал глава Крыма.
В Крыму ранее расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в рамках выполнения задач СВО, сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Землю на территории республики смогут получить участники СВО из любого региона России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВО
В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги
Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
 
Земля в Крыму для участников СВОСергей АксеновКрымСрочные новости КрымаПомощь бойцам СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45Число погибших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до пяти
14:42Крым может стать дверью России на Балканы – болгарский политолог
14:35Как США отреагируют на попытки Киева втянуть их в войну с РФ - Лавров
14:29В Запорожской области увеличат продолжительность комендантского часа
14:20Какие женщины в Крыму чаще всего решаются на аборт
14:03На Крымском мосту снова растет очередь
14:00В Ялте обвиняют директора предприятия за сокрытие 17 млн от налоговой
13:43Еще 300 боевиков ВСУ разбиты под Курском за сутки
13:29Земля для участников СВО в Крыму - сформировано 4,4 тысячи участков
13:20ВСУ снова прорывались через госграницу в Курской области
13:12Лавров назвал шизофреническим "план победы" Зеленского
13:06Российская Армия поразила аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
13:01Новости СВО: более 2000 украинских боевиков уничтожены за сутки
12:55Переговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада
12:45Большинство болгар считают Крым российским – профессор из Болгарии
12:42Рекордную партию каннабиса изъяли у наркоплантаторов на юге России
12:34Кремль прокомментировал запрос Зеленского на американские "Томагавки"
12:16Режим ЧС ввели в Черкесске после взрыва газа в многоквартирном доме
12:14Армия России освободила населенный пункт Ясная Поляна в ДНР
12:14Грозовые ливни с сильным ветром идут на Кубань
Лента новостейМолния