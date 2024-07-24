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В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги

В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги - РИА Новости Крым, 24.07.2024

В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги

В Севастополе участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить миллион рублей компенсации – такой закон приняли в... РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T14:45

2024-07-24T14:45

2024-07-24T14:45

севастополь

земля в крыму для участников сво

михаил развожаев

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помощь бойцам сво

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить миллион рублей компенсации – такой закон приняли в Законодательном собрании города. Как получить эти деньги, в своем Telegram-канале разъяснил губернатор Михаил Развожаев.Дополнительная очередь ДИЗО устанавливаться не будет, подчеркнул губернатор.Получить деньги вместо участка теперь смогут участники специальной военной операции, члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции, а также другие категории граждан, имеющие право получить землю бесплатно."Сейчас в бюджете города зарезервирована сумма в 100 миллионов рублей. Это позволит направить уведомления о возможности получения компенсации первым 100 гражданам, стоящим в очереди", - сообщил Михаил Развожаев.Согласно принятому законопроекту, земельный участок или компенсацию за него смогут также получить несовершеннолетние дети погибших бойцов СВО.В августе 2023 года в Севастополе выделили землю первым 447-ми участникам специальной военной операции на Украине. Участки поставлены на учет и отображаются на кадастровой карте.Читайте также на РИА Новости Крым:Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратурыКогда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, земля в крыму для участников сво, михаил развожаев, новости крыма, помощь бойцам сво, соцзащита, крым