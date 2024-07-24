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В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги
В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги - РИА Новости Крым, 24.07.2024
В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги
В Севастополе участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить миллион рублей компенсации – такой закон приняли в... РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T14:45
2024-07-24T14:45
севастополь
земля в крыму для участников сво
михаил развожаев
новости крыма
помощь бойцам сво
соцзащита
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить миллион рублей компенсации – такой закон приняли в Законодательном собрании города. Как получить эти деньги, в своем Telegram-канале разъяснил губернатор Михаил Развожаев.Дополнительная очередь ДИЗО устанавливаться не будет, подчеркнул губернатор.Получить деньги вместо участка теперь смогут участники специальной военной операции, члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции, а также другие категории граждан, имеющие право получить землю бесплатно."Сейчас в бюджете города зарезервирована сумма в 100 миллионов рублей. Это позволит направить уведомления о возможности получения компенсации первым 100 гражданам, стоящим в очереди", - сообщил Михаил Развожаев.Согласно принятому законопроекту, земельный участок или компенсацию за него смогут также получить несовершеннолетние дети погибших бойцов СВО.В августе 2023 года в Севастополе выделили землю первым 447-ми участникам специальной военной операции на Украине. Участки поставлены на учет и отображаются на кадастровой карте.Читайте также на РИА Новости Крым:Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратурыКогда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
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севастополь, земля в крыму для участников сво, михаил развожаев, новости крыма, помощь бойцам сво, соцзащита, крым
В Севастополе участники СВО смогут вместо участка земли получить деньги

В Севастополе выделили 100 миллионов на возмещение земли участникам СВО

14:45 24.07.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
В Севастополе подготовили новые земельные участки для бойцов СВО и членов их семей
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе участники специальной военной операции вместо положенного им участка земли смогут получить миллион рублей компенсации – такой закон приняли в Законодательном собрании города. Как получить эти деньги, в своем Telegram-канале разъяснил губернатор Михаил Развожаев.

"Денежная компенсация будет предоставляться в порядке той же очереди, как и земельные участки. Принцип такой: Департамент земельных и имущественных отношений (ДИЗО) направляет уведомление о том, что человек может получить денежную компенсацию. Если человек не соглашается на получение выплаты — он остается в очереди на землю. Если соглашается — получает деньги", - написал он.

Дополнительная очередь ДИЗО устанавливаться не будет, подчеркнул губернатор.
Получить деньги вместо участка теперь смогут участники специальной военной операции, члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции, а также другие категории граждан, имеющие право получить землю бесплатно.
"Сейчас в бюджете города зарезервирована сумма в 100 миллионов рублей. Это позволит направить уведомления о возможности получения компенсации первым 100 гражданам, стоящим в очереди", - сообщил Михаил Развожаев.
Согласно принятому законопроекту, земельный участок или компенсацию за него смогут также получить несовершеннолетние дети погибших бойцов СВО.
В августе 2023 года в Севастополе выделили землю первым 447-ми участникам специальной военной операции на Украине. Участки поставлены на учет и отображаются на кадастровой карте.
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СевастопольЗемля в Крыму для участников СВОМихаил РазвожаевНовости КрымаПомощь бойцам СВОСоцзащитаКрым
 
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