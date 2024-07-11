https://crimea.ria.ru/20240711/boets-svo-poluchit-zemlyu-v-sevastopole-posle-vmeshatelstva-prokuratury-1138777899.html

Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры

Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Севастополя помогла защитить права участника специальной военной операции на безвозмездное получение земельного участка. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T17:22

2024-07-11T17:22

2024-07-11T17:22

севастополь

земля в крыму для участников сво

прокуратура города севастополя

общество

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя помогла защитить права участника специальной военной операции на безвозмездное получение земельного участка.По данным пресс-службы надзорного ведомства, военнослужащий обратился в департамент по имущественным и земельным отношениям города с заявлением о принятии его на учет для предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии региональным законодательством. Однако получил отказ из-за отсутствия регистрации в Севастополе.Прокуратура города направила в Ленинский районный суд заявление об установлении факта его проживания в Севастополе, которое было удовлетворено.Судебный вердикт станет основанием для принятия бойца СВО на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.Закон Севастополя о социальной поддержке участников спецоперации и членов их семей, предусматривающий бесплатное выделение земли, был принят Заксобранием 29 ноября и вступил в силу 1 декабря 2022 года. Аналогичный закон принял Государственный совет Республики Крым.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что участники СВО, а также многодетные семьи, репрессированные граждане и чернобыльцы, которые по закону имеют право на бесплатный земельный участок, по желанию смогут получить взамен компенсационную выплату в 1 миллион рублей. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе КрымаКогда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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