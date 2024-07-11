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Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры
Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Севастополя помогла защитить права участника специальной военной операции на безвозмездное получение земельного участка. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T17:22
2024-07-11T17:22
севастополь
земля в крыму для участников сво
прокуратура города севастополя
общество
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя помогла защитить права участника специальной военной операции на безвозмездное получение земельного участка.По данным пресс-службы надзорного ведомства, военнослужащий обратился в департамент по имущественным и земельным отношениям города с заявлением о принятии его на учет для предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии региональным законодательством. Однако получил отказ из-за отсутствия регистрации в Севастополе.Прокуратура города направила в Ленинский районный суд заявление об установлении факта его проживания в Севастополе, которое было удовлетворено.Судебный вердикт станет основанием для принятия бойца СВО на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.Закон Севастополя о социальной поддержке участников спецоперации и членов их семей, предусматривающий бесплатное выделение земли, был принят Заксобранием 29 ноября и вступил в силу 1 декабря 2022 года. Аналогичный закон принял Государственный совет Республики Крым.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что участники СВО, а также многодетные семьи, репрессированные граждане и чернобыльцы, которые по закону имеют право на бесплатный земельный участок, по желанию смогут получить взамен компенсационную выплату в 1 миллион рублей. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе КрымаКогда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, земля в крыму для участников сво, прокуратура города севастополя, общество, закон и право, новости крыма
Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры

В Севастополе восстановили право участника СВО на землю после вмешательства прокуратуры

17:22 11.07.2024
 
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Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя помогла защитить права участника специальной военной операции на безвозмездное получение земельного участка.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, военнослужащий обратился в департамент по имущественным и земельным отношениям города с заявлением о принятии его на учет для предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии региональным законодательством. Однако получил отказ из-за отсутствия регистрации в Севастополе.
"Прокуратурой собраны документы, подтверждающие, что заявитель проживает в городе с 2018 года, был трудоустроен на местных предприятиях, а в дальнейшем поступил на военную службу, которую проходит в войсковой части, расположенной на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
Прокуратура города направила в Ленинский районный суд заявление об установлении факта его проживания в Севастополе, которое было удовлетворено.
Судебный вердикт станет основанием для принятия бойца СВО на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.
Закон Севастополя о социальной поддержке участников спецоперации и членов их семей, предусматривающий бесплатное выделение земли, был принят Заксобранием 29 ноября и вступил в силу 1 декабря 2022 года. Аналогичный закон принял Государственный совет Республики Крым.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что участники СВО, а также многодетные семьи, репрессированные граждане и чернобыльцы, которые по закону имеют право на бесплатный земельный участок, по желанию смогут получить взамен компенсационную выплату в 1 миллион рублей. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание.
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СевастопольЗемля в Крыму для участников СВОПрокуратура города СевастополяОбществоЗакон и правоНовости Крыма
 
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