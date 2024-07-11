Боец СВО получит землю в Севастополе после вмешательства прокуратуры
В Севастополе восстановили право участника СВО на землю после вмешательства прокуратуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Прокуратура Севастополя помогла защитить права участника специальной военной операции на безвозмездное получение земельного участка.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, военнослужащий обратился в департамент по имущественным и земельным отношениям города с заявлением о принятии его на учет для предоставления земельного участка в собственность бесплатно в соответствии региональным законодательством. Однако получил отказ из-за отсутствия регистрации в Севастополе.
"Прокуратурой собраны документы, подтверждающие, что заявитель проживает в городе с 2018 года, был трудоустроен на местных предприятиях, а в дальнейшем поступил на военную службу, которую проходит в войсковой части, расположенной на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
Прокуратура города направила в Ленинский районный суд заявление об установлении факта его проживания в Севастополе, которое было удовлетворено.
Судебный вердикт станет основанием для принятия бойца СВО на учет в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.
Закон Севастополя о социальной поддержке участников спецоперации и членов их семей, предусматривающий бесплатное выделение земли, был принят Заксобранием 29 ноября и вступил в силу 1 декабря 2022 года. Аналогичный закон принял Государственный совет Республики Крым.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что участники СВО, а также многодетные семьи, репрессированные граждане и чернобыльцы, которые по закону имеют право на бесплатный земельный участок, по желанию смогут получить взамен компенсационную выплату в 1 миллион рублей. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание.
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