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В Севастополе участники СВО смогут получить выплату 1 млн вместо участка

В Севастополе участники СВО смогут получить выплату 1 млн вместо участка - РИА Новости Крым, 19.06.2024

В Севастополе участники СВО смогут получить выплату 1 млн вместо участка

Все категории граждан, имеющие право на бесплатное получение земельного участка в Севастополе, смогут по желанию заменить участок выплатой в 1 миллион рублей... РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T13:21

2024-06-19T13:21

2024-06-19T13:38

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СИМЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. Все категории граждан, имеющие право на бесплатное получение земельного участка в Севастополе, смогут по желанию заменить участок выплатой в 1 миллион рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев внес соответствующий законопроект совместно с депутатами и председателем Законодательного Собрания Севастополя Владимиром Немцевым. Проект рассмотрят на ближайшей сессии. Суть поправки состоит в том, что появляется выбор: в качестве альтернативы выделенному земельному участку можно выбрать компенсацию в 1 миллион рублей. Люди сами могут решить, необходим им непосредственно участок либо же они готовы получить взамен деньги.По словам губернатора, этот вопрос неоднократно поднимался на встречах с семьями военнослужащих и многодетными севастопольцами. Тогда многие интересовались возможностью получить денежную компенсацию. Читайте также на РИА Новости Крым: Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе КрымаКогда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации Пятьдесят участников СВО из Керчи получили документы на земельные участки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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