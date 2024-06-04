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Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе Крыма
Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе Крыма
В Ленинском районе Крыма формируется новый земельный массив для распределения участков участникам спецоперации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T18:54
2024-06-04T18:54
2024-06-04T18:54
крым
новости крыма
земля в крыму для участников сво
анатолий заиченко
помощь бойцам сво
ленинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма формируется новый земельный массив для распределения участков участникам спецоперации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко."На финальном этапе очередной сформированный массив - в Ленинском районе. В скором времени, когда выйдет советующее распоряжение Совета министров, мы дадим анонс о количестве земельных участков", - сказал Заиченко.Также он напомнил, что один из массивов находится в поселке Окуневка Черноморского района, три - расположены Сакском районе полуострова.Для постановки на земельный учет веретенам СВО необходимо обратиться в органы местного самоуправления по месту постоянного жительства, приложить к заявлению установленного образца справку или другой документ, который бы подтверждал, что человек является участником спецоперации – участвовал в боевых действиях или же выполнял служено-боевые задачи в зоне СВО. Приложить согласие на обработку персональных данных и копию паспорта, объяснил Заиченко.Ранее министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму", что в собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче, одновременно формируются новые массивы для этой категории льготников.В комментарии РИА Новости Крым первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщил, что в Крыму и Севастополе продлят программу выделения земли бойцам СВО и борьбу с самостроями. По его словам, на сегодняшний день в очереди на получение участков стоят около 10 тысяч участников спецоперации.20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. Они должны были оформить отчуждение права собственности до 20 марта 2021 года.Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торги.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВКВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жильеВыплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, земля в крыму для участников сво, анатолий заиченко, помощь бойцам сво, ленинский район
Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе Крыма
В Ленинском районе Крыма формируется новый земельный массив для участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма формируется новый земельный массив для распределения участков участникам спецоперации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко.
"На финальном этапе очередной сформированный массив - в Ленинском районе. В скором времени, когда выйдет советующее распоряжение Совета министров, мы дадим анонс о количестве земельных участков", - сказал Заиченко.
Также он напомнил, что один из массивов находится в поселке Окуневка Черноморского района, три - расположены Сакском районе полуострова.
Для постановки на земельный учет веретенам СВО необходимо обратиться в органы местного самоуправления по месту постоянного жительства, приложить к заявлению установленного образца справку или другой документ, который бы подтверждал, что человек является участником спецоперации – участвовал в боевых действиях или же выполнял служено-боевые задачи в зоне СВО. Приложить согласие на обработку персональных данных и копию паспорта, объяснил Заиченко.
"Обязательным условием для участников СВО является наличие постоянной регистрации по состоянию на 24 февраля 2022 года. Если участник СВО не имеет постоянной регистрации на территории республики, ему необходимо подтвердить, что он не менее пяти лет постоянно проживал на территории данного муниципального образования", - уточнил замминистра.
Ранее министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич рассказала
в эфире радио "Спутник в Крыму", что в собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче, одновременно формируются новые массивы для этой категории льготников.
В комментарии РИА Новости Крым первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщил,
что в Крыму и Севастополе продлят программу выделения земли бойцам СВО и борьбу с самостроями. По его словам, на сегодняшний день в очереди на получение участков стоят около 10 тысяч участников спецоперации.
20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий
, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками
земельных участков. Они должны были оформить отчуждение права собственности до 20 марта 2021 года.
Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены
до 1 ноября 2024. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торги.
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