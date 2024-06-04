https://crimea.ria.ru/20240604/novyy-zemelnyy-massiv-dlya-boytsov-svo-formiruyut-v-leninskom-rayone-kryma-1137845688.html

Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе Крыма

Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе Крыма - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Новый земельный массив для бойцов СВО формируют в Ленинском районе Крыма

В Ленинском районе Крыма формируется новый земельный массив для распределения участков участникам спецоперации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T18:54

2024-06-04T18:54

2024-06-04T18:54

крым

новости крыма

земля в крыму для участников сво

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помощь бойцам сво

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма формируется новый земельный массив для распределения участков участникам спецоперации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал заместитель министра имущественных и земельных отношений РК Анатолий Заиченко."На финальном этапе очередной сформированный массив - в Ленинском районе. В скором времени, когда выйдет советующее распоряжение Совета министров, мы дадим анонс о количестве земельных участков", - сказал Заиченко.Также он напомнил, что один из массивов находится в поселке Окуневка Черноморского района, три - расположены Сакском районе полуострова.Для постановки на земельный учет веретенам СВО необходимо обратиться в органы местного самоуправления по месту постоянного жительства, приложить к заявлению установленного образца справку или другой документ, который бы подтверждал, что человек является участником спецоперации – участвовал в боевых действиях или же выполнял служено-боевые задачи в зоне СВО. Приложить согласие на обработку персональных данных и копию паспорта, объяснил Заиченко.Ранее министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму", что в собственности участников СВО и членов семей погибших военнослужащих находится уже более тысячи земельных участков в Крыму, еще 1,5 тысячи готовится к выдаче, одновременно формируются новые массивы для этой категории льготников.В комментарии РИА Новости Крым первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщил, что в Крыму и Севастополе продлят программу выделения земли бойцам СВО и борьбу с самостроями. По его словам, на сегодняшний день в очереди на получение участков стоят около 10 тысяч участников спецоперации.20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. Они должны были оформить отчуждение права собственности до 20 марта 2021 года.Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торги.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин пообещал поддержку фонда "Защитники Отечества" бойцам ЧВКВ Крыму 8 ветеранов СВО с инвалидностью хотят адаптировать свое жильеВыплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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