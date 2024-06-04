https://crimea.ria.ru/20240604/vyplaty-uchastnikam-spetsoperatsii-zaschitili-ot-spisaniya-pri-bankrotstve-1137835572.html

Выплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве

Выплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Выплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве

Выплаты, положенные участникам специальной военной операции, защитили от списания кредиторами во время процедуры банкротства. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T16:48

2024-06-04T16:48

2024-06-04T16:48

радио "спутник в крыму"

помощь бойцам сво

государственная дума рф

финансы

пособия и выплаты

константин бахарев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Выплаты, положенные участникам специальной военной операции, защитили от списания кредиторами во время процедуры банкротства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Гость студии назвал поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом в работе депутатов Государственной Думы. И отметил, что в мае был принят ряд важных законов, связанных с поддержкой участников и ветеранов СВО.Так, был установлен беззаявительный порядок установления денежных выплат участникам спецоперации. И теперь все причитающиеся им средства будут назначаться автоматически. Бойцу достаточно получить удостоверение участника боевых действий, после этого у него возникают права на получение соответствующих денежных выплат.Депутат пояснил, что после упрощения процедуры банкротства, увеличилось число людей, которые полностью или частично списывают долги перед банками и микрофинансовыми организациями. На сегодня процедурой воспользовались более 500 тысяч человек, и среди них могут быть и участники СВО."Но поскольку они получают выплаты, наша задача была защитить эти деньги от списания", - уточнил депутат.Еще одной важной инициативой он назвал принятые изменения в закон о защите инвалидов. Последние дали возможность участникам СВО с тяжелыми ранениями возможность приобретения за счет бюджета автомобилей с ручным приводом.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – ПутинПутин подписал закон о предоставлении ветеранам СВО с инвалидностью спецмашинКак участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

помощь бойцам сво, государственная дума рф, финансы, пособия и выплаты, константин бахарев, новости