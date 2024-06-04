https://crimea.ria.ru/20240604/vyplaty-uchastnikam-spetsoperatsii-zaschitili-ot-spisaniya-pri-bankrotstve-1137835572.html
Выплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве
Выплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Выплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве
Выплаты, положенные участникам специальной военной операции, защитили от списания кредиторами во время процедуры банкротства. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T16:48
2024-06-04T16:48
2024-06-04T16:48
радио "спутник в крыму"
помощь бойцам сво
государственная дума рф
финансы
пособия и выплаты
константин бахарев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Выплаты, положенные участникам специальной военной операции, защитили от списания кредиторами во время процедуры банкротства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Гость студии назвал поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом в работе депутатов Государственной Думы. И отметил, что в мае был принят ряд важных законов, связанных с поддержкой участников и ветеранов СВО.Так, был установлен беззаявительный порядок установления денежных выплат участникам спецоперации. И теперь все причитающиеся им средства будут назначаться автоматически. Бойцу достаточно получить удостоверение участника боевых действий, после этого у него возникают права на получение соответствующих денежных выплат.Депутат пояснил, что после упрощения процедуры банкротства, увеличилось число людей, которые полностью или частично списывают долги перед банками и микрофинансовыми организациями. На сегодня процедурой воспользовались более 500 тысяч человек, и среди них могут быть и участники СВО."Но поскольку они получают выплаты, наша задача была защитить эти деньги от списания", - уточнил депутат.Еще одной важной инициативой он назвал принятые изменения в закон о защите инвалидов. Последние дали возможность участникам СВО с тяжелыми ранениями возможность приобретения за счет бюджета автомобилей с ручным приводом.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО должны чувствовать поддержку государства – ПутинПутин подписал закон о предоставлении ветеранам СВО с инвалидностью спецмашинКак участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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помощь бойцам сво, государственная дума рф, финансы, пособия и выплаты, константин бахарев, новости
Выплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве
Депутат ГД: выплаты участникам спецоперации защитили от списания при банкротстве
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым
. Выплаты, положенные участникам специальной военной операции, защитили от списания кредиторами во время процедуры банкротства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
Гость студии назвал поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом в работе депутатов Государственной Думы. И отметил, что в мае был принят ряд важных законов, связанных с поддержкой участников и ветеранов СВО.
Так, был установлен беззаявительный порядок установления денежных выплат участникам спецоперации. И теперь все причитающиеся им средства будут назначаться автоматически. Бойцу достаточно получить удостоверение участника боевых действий, после этого у него возникают права на получение соответствующих денежных выплат.
"Законом защитили эти денежные выплаты от списания в рамках процедуры банкротства физических лиц, – продолжил Бахарев. – Это необходимо, чтобы в рамках процедуры не блокировались кредитные и дебетовые банковские карты, на которые поступают выплаты, а деньги не списывались".
Депутат пояснил, что после упрощения процедуры банкротства, увеличилось число людей, которые полностью или частично списывают долги перед банками и микрофинансовыми организациями. На сегодня процедурой воспользовались более 500 тысяч человек, и среди них могут быть и участники СВО.
"Но поскольку они получают выплаты, наша задача была защитить эти деньги от списания", - уточнил депутат.
Еще одной важной инициативой он назвал принятые изменения в закон о защите инвалидов. Последние дали возможность участникам СВО с тяжелыми ранениями возможность приобретения за счет бюджета автомобилей с ручным приводом.
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