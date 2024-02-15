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Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму
Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму
В Крыму участники специальной военной операции могут получить бесплатную юридическую помощь от фонда "Защитники Отечества". Военнослужащему необходимо... РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T11:54
2024-02-15T12:05
эксклюзивы риа новости крым
ветераны сво
помощь бойцам сво
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
владимир трегуб
закон и право
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму участники специальной военной операции могут получить бесплатную юридическую помощь от фонда "Защитники Отечества". Военнослужащему необходимо подтвердить свой статус бойца СВО и встать на учет в фонд, тогда социальный координатор подберет вариант оказания помощи подопечному. Процедуру в комментарии РИА Новости Крым объяснил руководитель филиала госфонда Владимир Трегуб.Людям нужна помощьКрымский филиал фонда "Защитники Отечества" заключил соглашение о сотрудничестве с управлением министерства юстиции Республики Крым."С минюстом после открытия фонда была создана рабочая группа, в которой находятся представители организаций, оказывающих консультационную и другую правовую помощь, а также при необходимости организационную помощь", - отметил Трегуб.Как попасть на консультацию к юристуДля того, чтобы участнику СВО получить юридическую помощь от фонда, ему необходимо подтвердить свой статус и встать на учет в фонд.Помимо того, что в фонде работает штатный юрист, каждый день в дежурном режиме в фонде присутствует адвокат, представитель Адвокатской палаты или Ассоциации юристов Крыма, объясняет он.По словам Трегуба, обратившиеся в фонд находятся в постоянном контакте с социальными координаторами."Координаторы звонят своим подопечным, консультируют по мерам поддержки, приглашают к участию в обучении и в разнообразных мероприятиях для подопечных и членов их семей", - резюмировал руководитель.Ранее замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев объяснил, что любая справка, удостоверяющая участие гражданина РФ в специальной военной операции, должна приниматься в вузах страны. Соответственно, пользоваться льготой по ней могут и сами бойцы-абитуриенты, и члены их семей.В феврале поручение президента РФ Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля. Оно предусматривает, что процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Доклад о выработанных мерах необходимо предоставить до 1 марта.Ранее парламент Крыма ранее принял в первом и втором чтениях законопроект, по которому члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действийОтдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что новогоВ Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО
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ветераны сво, помощь бойцам сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", владимир трегуб, закон и право, общество, новости крыма
Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму

В Крыму за бесплатной юридической помощью обратились 2354 участника спецоперации

11:54 15.02.2024 (обновлено: 12:05 15.02.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
В Симферополе открылось региональное отделение фонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму участники специальной военной операции могут получить бесплатную юридическую помощь от фонда "Защитники Отечества". Военнослужащему необходимо подтвердить свой статус бойца СВО и встать на учет в фонд, тогда социальный координатор подберет вариант оказания помощи подопечному. Процедуру в комментарии РИА Новости Крым объяснил руководитель филиала госфонда Владимир Трегуб.

Людям нужна помощь

"За юридической помощью к нам обратилось уже 2354 человека. Подопечные фонда обращаются за юридической помощью с разнообразными темами. Чаще всего мы сталкиваемся с вопросами, связанными с выплатами по ранению, в связи с гибелью участника СВО, назначения мер поддержки. Также людей интересуют вопросы, связанные с выделением земельных участков, обучением ветеранов СВО и членов их семей", - прокомментировал он.
Крымский филиал фонда "Защитники Отечества" заключил соглашение о сотрудничестве с управлением министерства юстиции Республики Крым.
"С минюстом после открытия фонда была создана рабочая группа, в которой находятся представители организаций, оказывающих консультационную и другую правовую помощь, а также при необходимости организационную помощь", - отметил Трегуб.

Как попасть на консультацию к юристу

Для того, чтобы участнику СВО получить юридическую помощь от фонда, ему необходимо подтвердить свой статус и встать на учет в фонд.

"Помощь осуществляется изначально через консультанта фонда. После постановки на учет социальный координатор подбирает вариант оказания помощи подопечному. Ведет на прием к адвокату, к работнику прокуратуры, к заместителю руководителя по правовым вопросам", - объяснил Трегуб. И добавил: все зависит от вопроса, его сложности.

Помимо того, что в фонде работает штатный юрист, каждый день в дежурном режиме в фонде присутствует адвокат, представитель Адвокатской палаты или Ассоциации юристов Крыма, объясняет он.
По словам Трегуба, обратившиеся в фонд находятся в постоянном контакте с социальными координаторами.
"Координаторы звонят своим подопечным, консультируют по мерам поддержки, приглашают к участию в обучении и в разнообразных мероприятиях для подопечных и членов их семей", - резюмировал руководитель.
Ранее замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев объяснил, что любая справка, удостоверяющая участие гражданина РФ в специальной военной операции, должна приниматься в вузах страны. Соответственно, пользоваться льготой по ней могут и сами бойцы-абитуриенты, и члены их семей.
В феврале поручение президента РФ Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля. Оно предусматривает, что процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Доклад о выработанных мерах необходимо предоставить до 1 марта.
Ранее парламент Крыма ранее принял в первом и втором чтениях законопроект, по которому члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВетераны СВОПомощь бойцам СВОГосударственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"Владимир ТрегубЗакон и правоОбществоНовости Крыма
 
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