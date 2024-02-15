https://crimea.ria.ru/20240215/kak-uchastniku-svo-poluchit-besplatnuyu-yuridicheskuyu-pomosch-v-krymu-1134963664.html

Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму

Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Как участнику СВО получить бесплатную юридическую помощь в Крыму

В Крыму участники специальной военной операции могут получить бесплатную юридическую помощь от фонда "Защитники Отечества". Военнослужащему необходимо... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T11:54

2024-02-15T11:54

2024-02-15T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. В Крыму участники специальной военной операции могут получить бесплатную юридическую помощь от фонда "Защитники Отечества". Военнослужащему необходимо подтвердить свой статус бойца СВО и встать на учет в фонд, тогда социальный координатор подберет вариант оказания помощи подопечному. Процедуру в комментарии РИА Новости Крым объяснил руководитель филиала госфонда Владимир Трегуб.Людям нужна помощьКрымский филиал фонда "Защитники Отечества" заключил соглашение о сотрудничестве с управлением министерства юстиции Республики Крым."С минюстом после открытия фонда была создана рабочая группа, в которой находятся представители организаций, оказывающих консультационную и другую правовую помощь, а также при необходимости организационную помощь", - отметил Трегуб.Как попасть на консультацию к юристуДля того, чтобы участнику СВО получить юридическую помощь от фонда, ему необходимо подтвердить свой статус и встать на учет в фонд.Помимо того, что в фонде работает штатный юрист, каждый день в дежурном режиме в фонде присутствует адвокат, представитель Адвокатской палаты или Ассоциации юристов Крыма, объясняет он.По словам Трегуба, обратившиеся в фонд находятся в постоянном контакте с социальными координаторами."Координаторы звонят своим подопечным, консультируют по мерам поддержки, приглашают к участию в обучении и в разнообразных мероприятиях для подопечных и членов их семей", - резюмировал руководитель.Ранее замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев объяснил, что любая справка, удостоверяющая участие гражданина РФ в специальной военной операции, должна приниматься в вузах страны. Соответственно, пользоваться льготой по ней могут и сами бойцы-абитуриенты, и члены их семей.В феврале поручение президента РФ Владимира Путина правительству опубликовано на сайте Кремля. Оно предусматривает, что процесс начисления выплат и оформления документов участникам спецоперации будет ускорен. Доклад о выработанных мерах необходимо предоставить до 1 марта.Ранее парламент Крыма ранее принял в первом и втором чтениях законопроект, по которому члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действийОтдых и реабилитация участников СВО в Севастополе: что новогоВ Севастополе утвердили границы земельных участков для бойцов СВО

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, помощь бойцам сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", владимир трегуб, закон и право, общество, новости крыма