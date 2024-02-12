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В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку
В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку - РИА Новости Крым, 12.02.2024
В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку
В Крыму члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T11:59
2024-02-12T12:05
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соцзащита
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Крыму члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект принял в первом и втором чтениях парламент республики.По ее словам, предполагается, что норма распространится почти на 13 тысяч крымчан. На реализацию данных мер потребуется 68 млн рублей в год. Средства уже доведены до профильного министерства, добавила Романовская.Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ в конце прошлого года президент Владимир Путин отметил, что в России решены еще не все проблемы в материальном и социальном обеспечении участников СВО и членов их семей. Система льгот, компенсаций и выплат будет совершенствоваться, пообещал он.Президент подчеркнул, что все участники спецоперации: военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса – все защитники России и их семьи должны получить равные гарантии. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВОЗаконопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в ГосдумуБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
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государственный совет рк (госсовет), елена романовская, новости крыма, крым, помощь бойцам сво, соцзащита, закон и право, льгота, жкх
В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку

В Крыму члены семей участников СВО получили скидку 50% на оплату услуг ЖКХ

11:59 12.02.2024 (обновлено: 12:05 12.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Крыму члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект принял в первом и втором чтениях парламент республики.
"Законом Республики Крым от 29 мая 2923 года уже были внесены изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, когда мы ввели дополнительные меры для участников боевых действий и участников специальной военной операции – это 50-процентная льгота на оплату коммунальных услуг. Нынешний законопроект предусматривает распространение таких же мер для членов их семей", - сообщила вице-премьер Крыма – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
По ее словам, предполагается, что норма распространится почти на 13 тысяч крымчан. На реализацию данных мер потребуется 68 млн рублей в год. Средства уже доведены до профильного министерства, добавила Романовская.
Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ в конце прошлого года президент Владимир Путин отметил, что в России решены еще не все проблемы в материальном и социальном обеспечении участников СВО и членов их семей. Система льгот, компенсаций и выплат будет совершенствоваться, пообещал он.
Президент подчеркнул, что все участники спецоперации: военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса – все защитники России и их семьи должны получить равные гарантии.
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Государственный совет РК (Госсовет)Елена РомановскаяНовости КрымаКрымПомощь бойцам СВОСоцзащитаЗакон и правоЛьготаЖКХ
 
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