https://crimea.ria.ru/20240212/v-krymu-semi-uchastnikov-svo-budut-platit-v-2-raza-menshe-za-kommunalku-1134885273.html

В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку

В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку - РИА Новости Крым, 12.02.2024

В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку

В Крыму члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T11:59

2024-02-12T11:59

2024-02-12T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Крыму члены семей участников специальной военной операции и участников боевых действий получат скидку в размере 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект принял в первом и втором чтениях парламент республики.По ее словам, предполагается, что норма распространится почти на 13 тысяч крымчан. На реализацию данных мер потребуется 68 млн рублей в год. Средства уже доведены до профильного министерства, добавила Романовская.Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ в конце прошлого года президент Владимир Путин отметил, что в России решены еще не все проблемы в материальном и социальном обеспечении участников СВО и членов их семей. Система льгот, компенсаций и выплат будет совершенствоваться, пообещал он.Президент подчеркнул, что все участники спецоперации: военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса – все защитники России и их семьи должны получить равные гарантии. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВОЗаконопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в ГосдумуБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), елена романовская, новости крыма, крым, помощь бойцам сво, соцзащита, закон и право, льгота, жкх