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Законопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в Госдуму - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Законопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в Госдуму
Законопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в Госдуму - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Законопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в Госдуму
В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту интересов гражданских жен погибших и пропавших без вести участников спецоперации. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T13:49
2024-01-30T13:49
россия
государственная дума рф
андрей турчак
общество
помощь бойцам сво
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту интересов гражданских жен погибших и пропавших без вести участников спецоперации. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по СВО Андрей Турчак."Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами Госдумы внесла законопроект, который позволит защитить интересы "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца", - написал Турчак в своем Telegram-канале.Документ предусматривает возможность признать сожительство брачным союзом через суд в порядке особого производства. После этого право наследования закрепится за женщиной, которая проживала с погибшим бойцом в гражданском браке в течение трех лет или, при наличии совместного ребенка, одного года. В декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что жены, в том числе гражданские, и дети погибших героев специальной военной операции не должны остаться без поддержки государства.Ранее Министерство обороны РФ поддержало законопроект, который предусматривает законодательное закрепление за детьми, рожденными после гибели отца, права получения страховой выплаты в связи с гибелью родителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – ПутинНе считаю себя раненым: почему солдаты возвращаются на фронтБойцы спецоперации смогут получить средства реабилитации без заявления
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россия, государственная дума рф, андрей турчак, общество, помощь бойцам сво, закон и право, новости, соцзащита
Законопроект о выплатах гражданским женам погибших в СВО внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о выплатах гражданским женам погибших бойцов спецоперации

13:49 30.01.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту интересов гражданских жен погибших и пропавших без вести участников спецоперации. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по СВО Андрей Турчак.
"Рабочая группа по СВО в соавторстве с сенаторами и депутатами Госдумы внесла законопроект, который позволит защитить интересы "фактических" семей погибших и без вести пропавших участников спецоперации. Речь идет об отношениях, которые не были оформлены в ЗАГСе до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Документ предусматривает возможность признать сожительство брачным союзом через суд в порядке особого производства. После этого право наследования закрепится за женщиной, которая проживала с погибшим бойцом в гражданском браке в течение трех лет или, при наличии совместного ребенка, одного года.
"После решения суда "фактическая" супруга получит право быть наследником, а также - права на положенные по закону льготы. Законопроект имеет обратную силу и будет распространяться на отношения, возникшие до его принятия", - пояснил Турчак.
В декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин заявил, что жены, в том числе гражданские, и дети погибших героев специальной военной операции не должны остаться без поддержки государства.
Ранее Министерство обороны РФ поддержало законопроект, который предусматривает законодательное закрепление за детьми, рожденными после гибели отца, права получения страховой выплаты в связи с гибелью родителя.
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