https://crimea.ria.ru/20240206/v-sevastopole-izmenili-mestnyy-zakon-o-lgotakh-dlya-uchastnikov-svo-1134722505.html

В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО

В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО - РИА Новости Крым, 06.02.2024

В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО

Участники спецоперации из Севастополя, заключившие контракты на военную службу в других регионах страны, получат севастопольские льготы. Поправки в... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T12:44

2024-02-06T12:44

2024-02-06T12:46

михаил развожаев

ветераны сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Участники спецоперации из Севастополя, заключившие контракты на военную службу в других регионах страны, получат севастопольские льготы. Поправки в соответствующий местный закон приняты во вторник на сессии Законодательного собрания города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, теперь такие граждане внесены в перечень получателей льгот. Это касается в том числе севастопольцев, подписавших контракты с добровольческими формированиями и тех жителей города, которые проходят военную службу в войсках национальной гвардии."Теперь льготы будут получать не только те севастопольцы, которые заключили контракт в своем городе, но и те, кто подписал контракты в других регионах", - сообщил губернатор.В Севастополе ранее также расширили список льгот для детей участников СВО - теперь они питаются в школах бесплатно. Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе В Крыму установили льготы для участников СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, ветераны сво, помощь бойцам сво, севастополь, новости крыма, крым, льгота