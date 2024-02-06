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В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО
В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО - РИА Новости Крым, 06.02.2024
В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО
Участники спецоперации из Севастополя, заключившие контракты на военную службу в других регионах страны, получат севастопольские льготы. Поправки в... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T12:44
2024-02-06T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Участники спецоперации из Севастополя, заключившие контракты на военную службу в других регионах страны, получат севастопольские льготы. Поправки в соответствующий местный закон приняты во вторник на сессии Законодательного собрания города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, теперь такие граждане внесены в перечень получателей льгот. Это касается в том числе севастопольцев, подписавших контракты с добровольческими формированиями и тех жителей города, которые проходят военную службу в войсках национальной гвардии."Теперь льготы будут получать не только те севастопольцы, которые заключили контракт в своем городе, но и те, кто подписал контракты в других регионах", - сообщил губернатор.В Севастополе ранее также расширили список льгот для детей участников СВО - теперь они питаются в школах бесплатно. Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки Льготы для детей участников СВО в колледжах: что не так в Севастополе В Крыму установили льготы для участников СВО
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михаил развожаев, ветераны сво, помощь бойцам сво, севастополь, новости крыма, крым, льгота
В Севастополе изменили местный закон о льготах для участников СВО

Закон о льготах для участников СВО пересмотрели в Севастополе - Развожаев

12:44 06.02.2024 (обновлено: 12:46 06.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Участники спецоперации из Севастополя, заключившие контракты на военную службу в других регионах страны, получат севастопольские льготы. Поправки в соответствующий местный закон приняты во вторник на сессии Законодательного собрания города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Есть случаи, когда люди зарегистрированы в Севастополе, но контракты заключали в других регионах страны и, соответственно, не получали льготы в нашем городе… По моему поручению Правительство Севастополя подготовило поправки в действующий закон", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь такие граждане внесены в перечень получателей льгот. Это касается в том числе севастопольцев, подписавших контракты с добровольческими формированиями и тех жителей города, которые проходят военную службу в войсках национальной гвардии.
"Теперь льготы будут получать не только те севастопольцы, которые заключили контракт в своем городе, но и те, кто подписал контракты в других регионах", - сообщил губернатор.
В Севастополе ранее также расширили список льгот для детей участников СВО - теперь они питаются в школах бесплатно.
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