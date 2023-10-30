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В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВО - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВО
В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВО - РИА Новости Крым, 30.10.2023
В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВО
Дети участников спецоперации, не имеющих регистрации в Севастополе, будут обеспечены бесплатным питанием в школах наравне с остальными. Соответствующее... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T17:16
2023-10-30T17:16
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дети участников спецоперации, не имеющих регистрации в Севастополе, будут обеспечены бесплатным питанием в школах наравне с остальными. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 30 октября. Об этом по его итогам сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что бесплатным питанием обеспечат всех детей участников спецоперации, в том числе тех бойцов, которые не прописаны и не подтвердили проживание в Севастополе документально.По словам Развожаева, вопрос о бесплатном питании для таких школьников был поднят на минувшей неделе председателем общественной организации "Севастопольские мамы" Еленой Голубевой."Таких обращений вообще быть не должно: не может быть никакого разделения. Меры поддержки для всех одинаковы", – отметил градоначальник.Развожаев поручил директору департамента образования Максиму Кривоносу "пристально следить за поступающими обращениями" и при принятии решений руководствоваться содержанием выступления президента России Владимира Путина, в котором он призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных."Не получается – докладывайте сразу же, что есть проблемы, которые надо решать", – заключил глава города.В апреле сообщалось, что участники спецоперации без крымской регистрации смогут получить бесплатные наделы земли в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис
https://crimea.ria.ru/20230725/lgoty-dlya-detey-uchastnikov-svo-v-kolledzhakh-chto-ne-tak-v-sevastopole-1130280369.html
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севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, соцзащита, льгота, дети
В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВО

Дети участников СВО без регистрации в Севастополе будут питаться в школах бесплатно

17:16 30.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дети участников спецоперации, не имеющих регистрации в Севастополе, будут обеспечены бесплатным питанием в школах наравне с остальными. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 30 октября. Об этом по его итогам сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня мы утвердили постановление, внесли изменения в ряд нормативных актов, и с завтрашнего дня проблема будет устранена", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что бесплатным питанием обеспечат всех детей участников спецоперации, в том числе тех бойцов, которые не прописаны и не подтвердили проживание в Севастополе документально.
По словам Развожаева, вопрос о бесплатном питании для таких школьников был поднят на минувшей неделе председателем общественной организации "Севастопольские мамы" Еленой Голубевой.
"Таких обращений вообще быть не должно: не может быть никакого разделения. Меры поддержки для всех одинаковы", – отметил градоначальник.
Развожаев поручил директору департамента образования Максиму Кривоносу "пристально следить за поступающими обращениями" и при принятии решений руководствоваться содержанием выступления президента России Владимира Путина, в котором он призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных.
"Не получается – докладывайте сразу же, что есть проблемы, которые надо решать", – заключил глава города.
В апреле сообщалось, что участники спецоперации без крымской регистрации смогут получить бесплатные наделы земли в Крыму.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымСоцзащитаЛьготадети
 
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