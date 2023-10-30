https://crimea.ria.ru/20231030/v-sevastopole-rasshirili-spisok-lgot-dlya-detey-uchastnikov-svo-1132419552.html

В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВО

В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВО - РИА Новости Крым, 30.10.2023

В Севастополе расширили список льгот для детей участников СВО

Дети участников спецоперации, не имеющих регистрации в Севастополе, будут обеспечены бесплатным питанием в школах наравне с остальными. Соответствующее... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T17:16

2023-10-30T17:16

2023-10-30T17:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Дети участников спецоперации, не имеющих регистрации в Севастополе, будут обеспечены бесплатным питанием в школах наравне с остальными. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 30 октября. Об этом по его итогам сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он уточнил, что бесплатным питанием обеспечат всех детей участников спецоперации, в том числе тех бойцов, которые не прописаны и не подтвердили проживание в Севастополе документально.По словам Развожаева, вопрос о бесплатном питании для таких школьников был поднят на минувшей неделе председателем общественной организации "Севастопольские мамы" Еленой Голубевой."Таких обращений вообще быть не должно: не может быть никакого разделения. Меры поддержки для всех одинаковы", – отметил градоначальник.Развожаев поручил директору департамента образования Максиму Кривоносу "пристально следить за поступающими обращениями" и при принятии решений руководствоваться содержанием выступления президента России Владимира Путина, в котором он призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных."Не получается – докладывайте сразу же, что есть проблемы, которые надо решать", – заключил глава города.В апреле сообщалось, что участники спецоперации без крымской регистрации смогут получить бесплатные наделы земли в Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис

https://crimea.ria.ru/20230725/lgoty-dlya-detey-uchastnikov-svo-v-kolledzhakh-chto-ne-tak-v-sevastopole-1130280369.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, соцзащита, льгота, дети