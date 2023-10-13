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Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО
Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО
Возле села Окуневка Черноморского района сформирован третий земельный массив для выдачи бесплатных земельных наделов участникам СВО, об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T20:27
2023-10-13T20:27
земля в крыму для участников сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Возле села Окуневка Черноморского района сформирован третий земельный массив для выдачи бесплатных земельных наделов участникам СВО, об этом сообщили в пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.Уточняется, что участкам уже присвоены кадастровые номера.Как объяснил замминистра Анатолий Заиченко, сейчас органы местного самоуправления уведомляют заявителей о назначении земельного участка.Ранее в комментарии РИА Новости Крым глава Черноморского района Наталья Писарева сообщила, что в селе Окуневка Черноморского района Крыма для участников спецоперации сформировали 160 земельных участков.Президент России Владимир Путин в конце 2022 года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе СВО заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земли в собственность участникам спецоперации 14 декабря 2022 года. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное получение земли. В случае гибели участок могут получить члены их семей.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, в Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких районах Крыма выдают землю участникам СВОВ Крыму участники СВО получили первые земельные участкиЗемля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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земля в крыму для участников сво, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", крым, новости, новости крыма, новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, минимущества крыма, анатолий заиченко
Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО

Земельный массив на 150 участков для бойцов СВО сформирован в Черноморском районе Крыма

20:27 13.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Возле села Окуневка Черноморского района сформирован третий земельный массив для выдачи бесплатных земельных наделов участникам СВО, об этом сообщили в пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.

"Массив расположен в Окуневском сельском поселении Черноморского района, вблизи села Окуневка и состоит из 150 земельных участков", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Уточняется, что участкам уже присвоены кадастровые номера.
Как объяснил замминистра Анатолий Заиченко, сейчас органы местного самоуправления уведомляют заявителей о назначении земельного участка.
"Предоставление земельных участков происходит автоматически исходя из времени постановки в очередь заявителей", - напомнил он.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым глава Черноморского района Наталья Писарева сообщила, что в селе Окуневка Черноморского района Крыма для участников спецоперации сформировали 160 земельных участков.
Президент России Владимир Путин в конце 2022 года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе СВО заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земли в собственность участникам спецоперации 14 декабря 2022 года. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное получение земли. В случае гибели участок могут получить члены их семей.
По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.
Как рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, в Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.
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