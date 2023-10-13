https://crimea.ria.ru/20231013/massiv-sformirovan-v-krymu-vydadut-esche-150-uchastkov-boytsam-svo-1132081754.html

Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО

Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Массив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО

Возле села Окуневка Черноморского района сформирован третий земельный массив для выдачи бесплатных земельных наделов участникам СВО, об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T20:27

2023-10-13T20:27

2023-10-13T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Возле села Окуневка Черноморского района сформирован третий земельный массив для выдачи бесплатных земельных наделов участникам СВО, об этом сообщили в пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.Уточняется, что участкам уже присвоены кадастровые номера.Как объяснил замминистра Анатолий Заиченко, сейчас органы местного самоуправления уведомляют заявителей о назначении земельного участка.Ранее в комментарии РИА Новости Крым глава Черноморского района Наталья Писарева сообщила, что в селе Окуневка Черноморского района Крыма для участников спецоперации сформировали 160 земельных участков.Президент России Владимир Путин в конце 2022 года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе СВО заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земли в собственность участникам спецоперации 14 декабря 2022 года. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное получение земли. В случае гибели участок могут получить члены их семей.По поручению главы Крыма Сергея Аксенова, выдача стартовала в апреле 2023 года. За счет бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.Как рассказал руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб, в Крыму участники спецоперации могут получить землю в Ленинском, Черноморском и Сакском районах. Постоянно формируются новые земельные участки, идет межевание.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких районах Крыма выдают землю участникам СВОВ Крыму участники СВО получили первые земельные участкиЗемля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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