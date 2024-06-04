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В Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года
В Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года
Продление полномочий органов власти Республики Крым и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений необходимо для... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T07:45
2024-06-04T07:45
2024-06-04T09:48
константин бахарев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Продление полномочий органов власти Республики Крым и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений необходимо для реализации ряда мероприятий, таких как продление выдачи земли участникам спецоперации, борьба с самостроями и выявление имущества, подлежащего национализации. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Он уточнил, что в настоящее время еще несколько районов Крыма вносят изменения в документацию территориального планирования, чтобы выделить и в дальнейшем передать участникам СВО земли."Очевидно, что в этом году мы эту работу не закончим никак, поэтому (меру – ред.) нужно продлевать", – подчеркнул Бахарев.Кроме того, в регионе не завершена работа по выявлению имущества, принадлежащего украинским гражданам и предприятиям либо аффилированным с Украиной лицам. На сегодня национализировано более двух тысяч таких объектов.Третья причина продления полномочий – борьба с самовольно возведенными объектами строительства. Собеседник отметил, что большая часть самостроев были возведены еще в украинский период."Только я Ялте выявлено более 130 таких объектов и порядка 80 подлежат сносу. Эта работа идет не только в Ялте, но во всех муниципалитетах Крыма, особенно в прибрежных. Чтобы ее продолжить и определить, что с такими объектами делать – сносить, выставлять на торги и заново вводить в хозяйственный оборот, - требуется больше времени. Поэтому хотим продлить полномочия Республики Крым и Севастополя в этой части", – резюмировал Бахарев.20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ №201, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. Они должны были оформить отчуждение права собственности до 20 марта 2021 года.Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торги.Читайте также на РИА Новости Крым:Время отчуждения: что будет с украинской недвижимостью в КрымуВ Крыму объяснили законность принудительной продажи земель иностранцевВласти Крыма изымут десятки земельных участков на набережной Коктебеля
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константин бахарев, земля в крыму для участников сво, ветераны сво, новости крыма, общество, армия и флот, государственная дума рф, видео
В Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года
В Крыму и Севастополе продлят программу выделения земли бойцам СВО и борьбу с самостроями
07:45 04.06.2024 (обновлено: 09:48 04.06.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым.
Продление полномочий органов власти Республики Крым и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений необходимо для реализации ряда мероприятий, таких как продление выдачи земли участникам спецоперации, борьба с самостроями и выявление имущества, подлежащего национализации. Об этом РИА Новости Крым
сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
"В первую очередь речь идет о выделении земли участникам специальной военной операции. В Крыму эта мера очень востребована. На сегодня в очереди на получение участков стоят около 10 тысяч участков СВО, выделено уже более 800 земельных наделов", – сообщил Бахарев.
Он уточнил, что в настоящее время еще несколько районов Крыма вносят изменения в документацию территориального планирования, чтобы выделить и в дальнейшем передать участникам СВО земли.
"Очевидно, что в этом году мы эту работу не закончим никак, поэтому (меру – ред.) нужно продлевать", – подчеркнул Бахарев.
Кроме того, в регионе не завершена работа по выявлению имущества, принадлежащего украинским гражданам и предприятиям либо аффилированным с Украиной лицам. На сегодня национализировано более двух тысяч таких объектов.
"Активная работа по выявлению таких объектов идет. И в этом году она также не будет завершена", – продолжил депутат Госдумы.
Третья причина продления полномочий – борьба с самовольно возведенными объектами строительства. Собеседник отметил, что большая часть самостроев были возведены еще в украинский период.
"Только я Ялте выявлено более 130 таких объектов и порядка 80 подлежат сносу. Эта работа идет не только в Ялте, но во всех муниципалитетах Крыма, особенно в прибрежных. Чтобы ее продолжить и определить, что с такими объектами делать – сносить, выставлять на торги и заново вводить в хозяйственный оборот, - требуется больше времени. Поэтому хотим продлить полномочия Республики Крым и Севастополя в этой части", – резюмировал Бахарев.
20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ №201, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий
, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками
земельных участков. Они должны были оформить отчуждение права собственности до 20 марта 2021 года.
Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены
до 1 ноября 2024. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торги.
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