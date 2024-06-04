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В Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года

В Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Крыму продолжат выдавать землю участникам СВО после 2024 года

Продление полномочий органов власти Республики Крым и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений необходимо для... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T07:45

2024-06-04T07:45

2024-06-04T09:48

константин бахарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Продление полномочий органов власти Республики Крым и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений необходимо для реализации ряда мероприятий, таких как продление выдачи земли участникам спецоперации, борьба с самостроями и выявление имущества, подлежащего национализации. Об этом РИА Новости Крым сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Он уточнил, что в настоящее время еще несколько районов Крыма вносят изменения в документацию территориального планирования, чтобы выделить и в дальнейшем передать участникам СВО земли."Очевидно, что в этом году мы эту работу не закончим никак, поэтому (меру – ред.) нужно продлевать", – подчеркнул Бахарев.Кроме того, в регионе не завершена работа по выявлению имущества, принадлежащего украинским гражданам и предприятиям либо аффилированным с Украиной лицам. На сегодня национализировано более двух тысяч таких объектов.Третья причина продления полномочий – борьба с самовольно возведенными объектами строительства. Собеседник отметил, что большая часть самостроев были возведены еще в украинский период."Только я Ялте выявлено более 130 таких объектов и порядка 80 подлежат сносу. Эта работа идет не только в Ялте, но во всех муниципалитетах Крыма, особенно в прибрежных. Чтобы ее продолжить и определить, что с такими объектами делать – сносить, выставлять на торги и заново вводить в хозяйственный оборот, - требуется больше времени. Поэтому хотим продлить полномочия Республики Крым и Севастополя в этой части", – резюмировал Бахарев.20 марта 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ №201, согласно которому Крым был включен в перечень приграничных территорий, в границах которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут быть собственниками земельных участков. Они должны были оформить отчуждение права собственности до 20 марта 2021 года.Согласно законодательству, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024. Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны пройти определенную процедуру в суде и будут выставлены на публичные торги.Читайте также на РИА Новости Крым:Время отчуждения: что будет с украинской недвижимостью в КрымуВ Крыму объяснили законность принудительной продажи земель иностранцевВласти Крыма изымут десятки земельных участков на набережной Коктебеля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, земля в крыму для участников сво, ветераны сво, новости крыма, общество, армия и флот, государственная дума рф, видео