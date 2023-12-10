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В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ
В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ - РИА Новости Крым, 10.12.2023
В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ
Принадлежащие иностранным гражданам земельные участки садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Крыму выставят на торги по истечении срока регистрации... РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T18:46
2023-12-10T18:46
2023-12-10T18:46
екатерина юровских
радио "спутник в крыму"
минимущества крыма
земля
оформление земли
снт
крым
закон и право
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Екатерина Юровских о том, как в Крыму проходит оформление садовых некоммерческих товариществ
Екатерина Юровских о том, как в Крыму проходит оформление садовых некоммерческих товариществ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Принадлежащие иностранным гражданам земельные участки садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Крыму выставят на торги по истечении срока регистрации необходимых документов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских.Сроки поджимаютПо словам Юровских, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024.Это значит, что, помимо утвержденной схемы расположения всех участков СНТ на кадастровом плане и проекта межевания территории, должны быть поданы заявления и оформлены документы, подтверждающие как право собственности индивидуальными наделами, так и право долевой собственности членов СНТ на территорию общего пользования (дороги, детские площадки и пр.), подчеркнула замминистра.Процедура непроста, поскольку состоит из нескольких этапов, но для возможности оформить все как надо предоставлялось 10 лет, подчеркивает Юровских.Тем не менее до сих пор 260 из более чем 800 СНТ в Крыму не узаконены, и это может обернуться неприятностями.Юровских отметила, что в отсутствие у членов СНТ необходимых документов на землю у них не возникает обязанностей, но нет и прав по распоряжению имуществом.При этом, если граждан РФ по истечении сроков регистрации ждут "сложности", то собственников с иностранным гражданством – суды, после которых их земля будет выставлена на аукцион.Что еще нужно знать об СНТЗамминистра напомнила, что участки СНТ предоставляются в собственность бесплатно, и владение становится бессрочным. При этом следует учитывать, что ведение коммерческой деятельности на такой земле запрещено.Также она обратила внимание на частые ошибки, которые допускаются при подаче документов на оформление нового СНТ.Предусмотрена и возможность владеть участком земли на территории СНТ, не являясь членом товарищества. Для этого достаточно оформить право собственности на землю. Но следует учитывать, что "платить членские взносы все равно будет необходимо", добавила замминистра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности СНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго" Эксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230515/vmesto-genplanov-i-pravil-zemlepolzovaniya-zachem-krymu-edinyy-dokument-1128737864.html
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екатерина юровских , минимущества крыма, земля, оформление земли, снт, крым, закон и право
В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ
В Крыму участки иностранных граждан в СНТ выставят на торги – Минимущества
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым.
Принадлежащие иностранным гражданам земельные участки садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Крыму выставят на торги по истечении срока регистрации необходимых документов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских.
Сроки поджимают
По словам Юровских, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024.
Это значит, что, помимо утвержденной схемы расположения всех участков СНТ на кадастровом плане и проекта межевания территории, должны быть поданы заявления и оформлены документы, подтверждающие как право собственности индивидуальными наделами, так и право долевой собственности членов СНТ на территорию общего пользования (дороги, детские площадки и пр.), подчеркнула замминистра.
Процедура непроста, поскольку состоит из нескольких этапов, но для возможности оформить все как надо предоставлялось 10 лет, подчеркивает Юровских.
Тем не менее до сих пор 260 из более чем 800 СНТ в Крыму не узаконены, и это может обернуться неприятностями.
"Членам СНТ необходимо ускориться для подачи документов в органы местного самоуправления или Министерство имущественных и земельных отношений в зависимости от того, муниципальная это земля или собственность Республики Крым – в соответствии с разграничением полномочий. В противном случае могут возникнуть определенные сложности в правовом поле", – сказала Юровских.
Юровских отметила, что в отсутствие у членов СНТ необходимых документов на землю у них не возникает обязанностей, но нет и прав по распоряжению имуществом.
При этом, если граждан РФ по истечении сроков регистрации ждут "сложности", то собственников с иностранным гражданством – суды, после которых их земля будет выставлена на аукцион.
"Земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, проходят определенную процедуру в суде и выставляются на публичные торги. Это индивидуальные участки, и они не будут затрагивать ни общее межевание, ни согласование каких-то документов. Просто они в проектной документации отображаются как частная собственность. То есть был один владелец – иностранный гражданин, станет другой – гражданин Российской Федерации", – пояснила Юровских.
Что еще нужно знать об СНТ
Замминистра напомнила, что участки СНТ предоставляются в собственность бесплатно, и владение становится бессрочным. При этом следует учитывать, что ведение коммерческой деятельности на такой земле запрещено.
"СНТ регистрируется как некоммерческое. Это добровольное объединение граждан, желающих заниматься выращиванием овощей и фруктов на своем земельном участке с видом разрешенного использования "ведением садоводства". Также можно выращивать некоторую сельскохозяйственную птицу, животных – все что регламентировано сельскохозяйственным законодательством, ветеринарными нормами и правилами. Но непосредственно земельные участки предназначены для индивидуального отдыха", – сказала Юровских.
Также она обратила внимание на частые ошибки, которые допускаются при подаче документов на оформление нового СНТ.
"Часто забывают при регистрации следующее: все те, кто желает в дальнейшем быть собственником либо арендатором земельного участка в новом СНТ, должны быть и в числе его учредителей. Не предусмотрено дополнительного введения в учредители после регистрации юридического лица", – предупредила Юровских.
Предусмотрена и возможность владеть участком земли на территории СНТ, не являясь членом товарищества. Для этого достаточно оформить право собственности на землю. Но следует учитывать, что "платить членские взносы все равно будет необходимо", добавила замминистра.
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