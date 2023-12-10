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В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ

В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ - РИА Новости Крым, 10.12.2023

В Крыму выставят на торги неоформленные участки иностранных граждан в СНТ

Принадлежащие иностранным гражданам земельные участки садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Крыму выставят на торги по истечении срока регистрации... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T18:46

2023-12-10T18:46

2023-12-10T18:46

екатерина юровских

радио "спутник в крыму"

минимущества крыма

земля

оформление земли

снт

крым

закон и право

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Екатерина Юровских о том, как в Крыму проходит оформление садовых некоммерческих товариществ Екатерина Юровских о том, как в Крыму проходит оформление садовых некоммерческих товариществ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Принадлежащие иностранным гражданам земельные участки садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Крыму выставят на торги по истечении срока регистрации необходимых документов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских.Сроки поджимаютПо словам Юровских, все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024.Это значит, что, помимо утвержденной схемы расположения всех участков СНТ на кадастровом плане и проекта межевания территории, должны быть поданы заявления и оформлены документы, подтверждающие как право собственности индивидуальными наделами, так и право долевой собственности членов СНТ на территорию общего пользования (дороги, детские площадки и пр.), подчеркнула замминистра.Процедура непроста, поскольку состоит из нескольких этапов, но для возможности оформить все как надо предоставлялось 10 лет, подчеркивает Юровских.Тем не менее до сих пор 260 из более чем 800 СНТ в Крыму не узаконены, и это может обернуться неприятностями.Юровских отметила, что в отсутствие у членов СНТ необходимых документов на землю у них не возникает обязанностей, но нет и прав по распоряжению имуществом.При этом, если граждан РФ по истечении сроков регистрации ждут "сложности", то собственников с иностранным гражданством – суды, после которых их земля будет выставлена на аукцион.Что еще нужно знать об СНТЗамминистра напомнила, что участки СНТ предоставляются в собственность бесплатно, и владение становится бессрочным. При этом следует учитывать, что ведение коммерческой деятельности на такой земле запрещено.Также она обратила внимание на частые ошибки, которые допускаются при подаче документов на оформление нового СНТ.Предусмотрена и возможность владеть участком земли на территории СНТ, не являясь членом товарищества. Для этого достаточно оформить право собственности на землю. Но следует учитывать, что "платить членские взносы все равно будет необходимо", добавила замминистра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности СНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго" Эксперт оценил законопроект по легализации гостевых домов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230515/vmesto-genplanov-i-pravil-zemlepolzovaniya-zachem-krymu-edinyy-dokument-1128737864.html

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екатерина юровских , минимущества крыма, земля, оформление земли, снт, крым, закон и право