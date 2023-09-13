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В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности
В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности - РИА Новости Крым, 13.09.2023
В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности
На данный момент только 62% садоводческих товариществ Крыма завершили оформление земельных участков. Остальным нужно поторопиться и сделать это до конца 2023... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T19:08
2023-09-13T19:08
минимущества крыма
право собственности
снт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На данный момент только 62% садоводческих товариществ Крыма завершили оформление земельных участков. Остальным нужно поторопиться и сделать это до конца 2023 года. Об этом РИА Новости Крым рассказали в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.По данным ведомства, оформление земельных участков в большинстве СНТ при Украине не проводилось. Также имеются разногласия, в том числе по причине некорректного составления генпланов органами местного самоуправления: некоторые территории не были учтены, выявлены технические ошибки.Право собственности дает гражданину возможность полностью распоряжаться имуществом: продавать, менять, дарить, передавать по наследству. Член СНТ, который имеет только членскую книжку, а не право собственности на земельный участок, в таких правах ограничен.В ведомстве объясняют, что в Крыму сейчас действует региональное законодательство, которое позволяет урегулировать все проблемные вопросы, связанные с оформлением прав на земельные участки, но такие нормы имеют определенный срок действия. Поэтому членам СНТ нужно не затягивать и завершить оформление прав на свои земельные участки в установленные сроки.Далее оформление будет проводиться по федеральному законодательству.В списке тех, кому следует поспешить с оформлением документов - более 200 СНТ, расположенных в 18-ти районах Крыма. Большая часть из них находится в Симферопольском, Ленинском, Джанкойском и Сакском районах, Симферополе, Феодосии и Керчи. Полный перечень размещен на сайте минимущества РК."Горячая линия" профильного управления минимущества Крыма: +7 (978) 913 93 74.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо генпланов и правил землепользования: зачем Крыму единый документКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генпланДороги, жилье, экология: как в Крыму реализуют нацпроекты
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60
минимущества крыма, право собственности, снт, закон и право, общество, крым, новости крыма, оформление земли
В Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности

Члены сотен СНТ в Крыму могут не успеть оформить право собственности на землю

19:08 13.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСНТ
СНТ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На данный момент только 62% садоводческих товариществ Крыма завершили оформление земельных участков. Остальным нужно поторопиться и сделать это до конца 2023 года. Об этом РИА Новости Крым рассказали в региональном министерстве имущественных и земельных отношений.

"Сроки подачи документов членами садоводческих товариществ на бесплатное оформление в собственность земельных участков ограничены до 1 ноября 2024 года. Чтобы членам СНТ успеть подать документы в установленный срок, председателям товариществ желательно завершить свою работу до конца 2023 года", - пояснили в минимущества Крыма.

По данным ведомства, оформление земельных участков в большинстве СНТ при Украине не проводилось. Также имеются разногласия, в том числе по причине некорректного составления генпланов органами местного самоуправления: некоторые территории не были учтены, выявлены технические ошибки.

"Местные администрации вносят изменения в градостроительную документацию, в соответствии с которой садоводческие товарищества должны разработать свои проекты межевания территории с отображением границ земельных участков каждого члена товарищества. Это необходимо для оформления земельных участков в собственность", - поясняют в минимущества Крыма.

Право собственности дает гражданину возможность полностью распоряжаться имуществом: продавать, менять, дарить, передавать по наследству. Член СНТ, который имеет только членскую книжку, а не право собственности на земельный участок, в таких правах ограничен.
В ведомстве объясняют, что в Крыму сейчас действует региональное законодательство, которое позволяет урегулировать все проблемные вопросы, связанные с оформлением прав на земельные участки, но такие нормы имеют определенный срок действия. Поэтому членам СНТ нужно не затягивать и завершить оформление прав на свои земельные участки в установленные сроки.
Далее оформление будет проводиться по федеральному законодательству.
В списке тех, кому следует поспешить с оформлением документов - более 200 СНТ, расположенных в 18-ти районах Крыма. Большая часть из них находится в Симферопольском, Ленинском, Джанкойском и Сакском районах, Симферополе, Феодосии и Керчи.
Полный перечень размещен на сайте минимущества РК.
"Горячая линия" профильного управления минимущества Крыма: +7 (978) 913 93 74.
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