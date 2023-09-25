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СНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"

СНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 25.09.2023

СНТ Симферопольского района переведут на прямые расчеты с "Крымэнерго"

Крымчане, проживающие в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), смогут оплачивать потребленную электроэнергию непосредственно в "Крымэнерго". Об этом... РИА Новости Крым, 25.09.2023

2023-09-25T18:03

2023-09-25T18:03

2023-09-25T18:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Крымчане, проживающие в садовых некоммерческих товариществах (СНТ), смогут оплачивать потребленную электроэнергию непосредственно в "Крымэнерго". Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Глава республики также отметил, что полученный опыт впоследствии будет применяться на всей территории республики.Кроме того, среди основных задач предприятия Аксенов назвал повышение эффективности его работы. В частности, в приоритете выполнение обязательств перед гражданами по техническим присоединениям к электросетям. Так, не требующие дополнительных затрат, должны быть завершены до конца этого года. Остальные – до 1 апреля 2024 года, подчеркнул Аксенов.Ранее Аксенов сообщал, что в работе ГУП РК "Крымэнерго" были выявлены коррупционные схемы, правоохранители проводят проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов

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