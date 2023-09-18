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Аксенов заявил о коррупции в "Крымэнерго" – идет проверка
Аксенов заявил о коррупции в "Крымэнерго" – идет проверка - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Аксенов заявил о коррупции в "Крымэнерго" – идет проверка
В работе ГУП РК "Крымэнерго" под руководством бывших руководителей выявлены коррупционные схемы, правоохранители ведут проверку. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T18:47
2023-09-18T18:47
2023-09-18T18:47
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В работе ГУП РК "Крымэнерго" под руководством бывших руководителей выявлены коррупционные схемы, правоохранители ведут проверку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, "большинство сотрудников "Крымэнерго" продолжат работу практически без изменений". Он отметил, что встретился с коллективом компании, включая подведомственные подразделения, и подчеркнул, что теперь такие встречи будут еженедельными – "для "сверки часов" и постановки задач на перспективу"."Главная задача для предприятия сегодня – стать одним из лидеров по экономическим показателям и по качеству предоставления услуг. Уверен, общими усилиями мы сможем перестроить работу ресурсоснабжающей организации", – подытожил Аксенов, отметив важность того, чтобы "все преобразования проводились с учетом мнения трудового коллектива и были максимально эффективными.Глава Крыма представил нового главу "Крымэнерго" 6 сентября. Два дня спустя Аксенов сообщил, что финансово-хозяйственная деятельность "Крымэнерго" проверяется на предмет коррупции. Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах
https://crimea.ria.ru/20230721/v-krymu-vzyatochnichestvo--bolshaya-chast-korruptsionnykh-prestupleniy-1130223367.html
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сергей аксенов, гуп рк "крымэнерго", коррупция, новости крыма, крым, симферополь
Аксенов заявил о коррупции в "Крымэнерго" – идет проверка
Аксенов: деятельностью Крымэнерго занялись правоохранители – выявлены коррупционные схемы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В работе ГУП РК "Крымэнерго" под руководством бывших руководителей выявлены коррупционные схемы, правоохранители ведут проверку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, в работе предприятия выявлен ряд проблем, в том числе при проведении закупочных процедур, проектировании и организации техприсоединений. Сейчас правоохранительные органы ведут активную работу, вскрывают коррупционные схемы, допущенные бывшими руководителями", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, "большинство сотрудников "Крымэнерго" продолжат работу практически без изменений". Он отметил, что встретился с коллективом компании, включая подведомственные подразделения, и подчеркнул, что теперь такие встречи будут еженедельными – "для "сверки часов" и постановки задач на перспективу".
"Главная задача для предприятия сегодня – стать одним из лидеров по экономическим показателям и по качеству предоставления услуг. Уверен, общими усилиями мы сможем перестроить работу ресурсоснабжающей организации", – подытожил Аксенов, отметив важность того, чтобы "все преобразования проводились с учетом мнения трудового коллектива и были максимально эффективными.
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