https://crimea.ria.ru/20230918/aksenov-zayavil-o-korruptsii-v-krymenergo--idet-proverka-1131498656.html

Аксенов заявил о коррупции в "Крымэнерго" – идет проверка

Аксенов заявил о коррупции в "Крымэнерго" – идет проверка - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Аксенов заявил о коррупции в "Крымэнерго" – идет проверка

В работе ГУП РК "Крымэнерго" под руководством бывших руководителей выявлены коррупционные схемы, правоохранители ведут проверку. Об этом сообщил глава Крыма... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T18:47

2023-09-18T18:47

2023-09-18T18:47

сергей аксенов

гуп рк "крымэнерго"

коррупция

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В работе ГУП РК "Крымэнерго" под руководством бывших руководителей выявлены коррупционные схемы, правоохранители ведут проверку. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, "большинство сотрудников "Крымэнерго" продолжат работу практически без изменений". Он отметил, что встретился с коллективом компании, включая подведомственные подразделения, и подчеркнул, что теперь такие встречи будут еженедельными – "для "сверки часов" и постановки задач на перспективу"."Главная задача для предприятия сегодня – стать одним из лидеров по экономическим показателям и по качеству предоставления услуг. Уверен, общими усилиями мы сможем перестроить работу ресурсоснабжающей организации", – подытожил Аксенов, отметив важность того, чтобы "все преобразования проводились с учетом мнения трудового коллектива и были максимально эффективными.Глава Крыма представил нового главу "Крымэнерго" 6 сентября. Два дня спустя Аксенов сообщил, что финансово-хозяйственная деятельность "Крымэнерго" проверяется на предмет коррупции. Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах

https://crimea.ria.ru/20230721/v-krymu-vzyatochnichestvo--bolshaya-chast-korruptsionnykh-prestupleniy-1130223367.html

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