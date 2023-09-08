https://crimea.ria.ru/20230908/krymenergo-proveryayut-na-predmet-korruptsii--aksenov-1131260670.html

"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов

"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов - РИА Новости Крым, 08.09.2023

"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов

Финансово-хозяйственная деятельность "Крымэнерго" сейчас находится на проверке Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T14:51

2023-09-08T14:51

2023-09-08T14:53

гуп рк "крымэнерго"

сергей аксенов

коррупция

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129830960_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_5d80b696d5a8ec4da80bddc98584218d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Финансово-хозяйственная деятельность "Крымэнерго" сейчас находится на проверке Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.По мнению Аксенова, "Крымэнерго" должно стать образцовым предприятием с прозрачной финансовой отчетностью и достойной оплатой труда его сотрудников. Также важно, чтобы у абонентов были комфортные условия. В частности, на сайте предприятия нужно добавить раздел для электронных обращений граждан. Кроме того, у них должна быть возможность обратиться в "Крымэнерго" через соцсети.Особое внимание Аксенов попросил уделить соблюдению сроков и качеству работ по техприсоединениям к электросетям."При этом прошу крымчан сообщать о неправомерных действиях сотрудников "Крымэнерго" на мои личные страницы в соцсетях", - обратился глава республики к жителям полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахУ "Крымэнерго" сменился руководительВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", сергей аксенов, коррупция, крым, новости крыма