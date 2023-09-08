https://crimea.ria.ru/20230908/krymenergo-proveryayut-na-predmet-korruptsii--aksenov-1131260670.html
"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов
"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов - РИА Новости Крым, 08.09.2023
"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов
Финансово-хозяйственная деятельность "Крымэнерго" сейчас находится на проверке Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T14:51
2023-09-08T14:51
2023-09-08T14:53
гуп рк "крымэнерго"
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Финансово-хозяйственная деятельность "Крымэнерго" сейчас находится на проверке Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.По мнению Аксенова, "Крымэнерго" должно стать образцовым предприятием с прозрачной финансовой отчетностью и достойной оплатой труда его сотрудников. Также важно, чтобы у абонентов были комфортные условия. В частности, на сайте предприятия нужно добавить раздел для электронных обращений граждан. Кроме того, у них должна быть возможность обратиться в "Крымэнерго" через соцсети.Особое внимание Аксенов попросил уделить соблюдению сроков и качеству работ по техприсоединениям к электросетям."При этом прошу крымчан сообщать о неправомерных действиях сотрудников "Крымэнерго" на мои личные страницы в соцсетях", - обратился глава республики к жителям полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахУ "Крымэнерго" сменился руководительВ Крыму украли электроэнергию на 800 млн рублей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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гуп рк "крымэнерго", сергей аксенов, коррупция, крым, новости крыма
"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов
Аксенов: "Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции
14:51 08.09.2023 (обновлено: 14:53 08.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Финансово-хозяйственная деятельность "Крымэнерго" сейчас находится на проверке Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым. Об этом сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
"Ситуацию держу на личном контроле. На встрече с врио гендиректора "Крымэнерго" Вячеславом Александровичем Гайдуком наметили план по организации деятельности предприятия", - сообщил глава республики в Telegram-канале.
По мнению Аксенова, "Крымэнерго" должно стать образцовым предприятием с прозрачной финансовой отчетностью и достойной оплатой труда его сотрудников. Также важно, чтобы у абонентов были комфортные условия. В частности, на сайте предприятия нужно добавить раздел для электронных обращений граждан. Кроме того, у них должна быть возможность обратиться в "Крымэнерго" через соцсети.
Особое внимание Аксенов попросил уделить соблюдению сроков и качеству работ по техприсоединениям к электросетям.
"При этом прошу крымчан сообщать о неправомерных действиях сотрудников "Крымэнерго" на мои личные страницы в соцсетях", - обратился глава республики к жителям полуострова.
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