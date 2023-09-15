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Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета
Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета
Досрочно прекращены полномочия председателя Судакского городского совета Константина Рожко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Судака. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T13:45
2023-09-15T14:14
судак
кадровые перестановки
крым
новости крыма
константин рожко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Досрочно прекращены полномочия председателя Судакского городского совета Константина Рожко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Судака.Решение принято на заседании внеочередной сессии Судакского городского совета. На нем присутствовало 19 депутатов из 24.Обязанности главы горсовета временно будет исполнять Дарья Павловна Дейнеко.Дарья Дейнеко родилась 31 июля 1981 года в Армянске. Закончила Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, специальность – экономист-менеджер. Работала учителем в Судакском лицее, после - трудилась в Судакском факультете управления и экономики ТНУ, прошла путь от методиста до и.о. декана. С 2014 года и по настоящее время работает заместителем председателя Судакского городского совета.Читайте также на РИА Новости Крым:У "Крымэнерго" сменился руководительНовая отставка в Крыму: кто покинул пост министраВ Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работы
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судак, кадровые перестановки, крым, новости крыма, константин рожко, дарья дейнеко
Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета

В Крыму досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета Рожко

13:45 15.09.2023 (обновлено: 14:14 15.09.2023)
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму. Судак
Отдых в Крыму. Судак - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Досрочно прекращены полномочия председателя Судакского городского совета Константина Рожко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Судака.
Решение принято на заседании внеочередной сессии Судакского городского совета. На нем присутствовало 19 депутатов из 24.
"Решением сессии 81 внеочередной сессии II созыва Судакского городского совета было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования городской округ Судак - председателя Судакского городского совета Крыма Рожко Константина Васильевича", - говорится в сообщении.
Обязанности главы горсовета временно будет исполнять Дарья Павловна Дейнеко.
Дарья Дейнеко родилась 31 июля 1981 года в Армянске. Закончила Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, специальность – экономист-менеджер. Работала учителем в Судакском лицее, после - трудилась в Судакском факультете управления и экономики ТНУ, прошла путь от методиста до и.о. декана. С 2014 года и по настоящее время работает заместителем председателя Судакского городского совета.
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СудакКадровые перестановкиКрымНовости КрымаКонстантин РожкоДарья Дейнеко
 
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