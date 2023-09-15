https://crimea.ria.ru/20230915/dosrochno-prekrascheny-polnomochiya-glavy-sudakskogo-gorsoveta-1131440820.html

Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета

Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета

Досрочно прекращены полномочия председателя Судакского городского совета Константина Рожко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Судака. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T13:45

2023-09-15T13:45

2023-09-15T14:14

судак

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дарья дейнеко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Досрочно прекращены полномочия председателя Судакского городского совета Константина Рожко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Судака.Решение принято на заседании внеочередной сессии Судакского городского совета. На нем присутствовало 19 депутатов из 24.Обязанности главы горсовета временно будет исполнять Дарья Павловна Дейнеко.Дарья Дейнеко родилась 31 июля 1981 года в Армянске. Закончила Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского, специальность – экономист-менеджер. Работала учителем в Судакском лицее, после - трудилась в Судакском факультете управления и экономики ТНУ, прошла путь от методиста до и.о. декана. С 2014 года и по настоящее время работает заместителем председателя Судакского городского совета.Читайте также на РИА Новости Крым:У "Крымэнерго" сменился руководительНовая отставка в Крыму: кто покинул пост министраВ Крыму полетят головы: руководители 50 сел ответят за срыв работы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, кадровые перестановки, крым, новости крыма, константин рожко, дарья дейнеко