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Когда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации - РИА Новости Крым, 15.05.2024
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Когда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации
Когда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Когда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации
В Севастополе все необходимые коммуникации подведены к территории, которая бесплатно выделена для многодетный семей и участников спецоперации. Прокладку сетей к РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T09:11
2024-05-15T09:11
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе все необходимые коммуникации подведены к территории, которая бесплатно выделена для многодетный семей и участников спецоперации. Прокладку сетей к каждому наделу осуществят, когда завершится процесс "большой нарезки" – там также появятся улицы и кварталы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил замгубернатора Александр Кулагин.В начале мая в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация о том, что многодетным семьям из Севастополя выдали участки в поле на Северной стороне города, в селе Полюшко. Сообщалось, что там нет ни света, ни воды, ни дорог, ни школы или садика, которые были отмечены в плане.По словам Кулагина, на большой территории в десятки гектаров, утвержденной для бесплатной выдачи участков земли льготным категориям, все еще продолжается процесс нарезки участков."Пока там поле на самом деле. Его разрезают, разделяют. Идет процесс нарезки участков для ветеранов специальной военной операции и многодетных", – сказал Кулагин.Он подчеркнул, что "к общему массиву коммуникации уже подведены". Но к каждому отдельному земельному участку сети подойдут, когда появится ясность, как именно это сделать, учитывая конфигурацию наделов на улицах.Землю участникам СВО и членам семей погибших воинов в Севастополе начали выдавать летом 2023 года. Уведомления о предоставлении земли первым 447 заявителям были направлены в августе.Как рассказал тогда губернатор города Михаил Развожаев, площадь каждого участка составляет 4 сотки. Все они предназначены для строительства индивидуальных жилых домов и расположены в Качинском муниципальном округе, на территории общей площадью 31,8 гектаров, в районе сел Полюшко и Осипенко.Ранее в этом районе города выдавались участки многодетным семьям. Но после того, как в Севастополе был принят закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей, которая предусматривала среди прочего бесплатное выделение земли, очередь на получение участков стала общей.Чуть более года назад, в марте 2023-го, в департаменте по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) Севастополя сообщали РИА Новости Крым, что в общей очереди на бесплатное получение земли вместе с участниками спецоперации стоят многодетные семьи и она насчитывает около тысячи человек, а обращений в пять раз больше. Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервисЗакон о земле для участников СВО в Крыму - важные поправкиЕще восемь участников СВО из Ялты получили документы на землю
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РИА Новости Крым
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севастополь, земля, земля в крыму для участников сво, помощь бойцам сво, общество, многодетная семья, александр кулагин, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя
Когда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации

Коммуникации к участкам для семей бойцов СВО в Севастополе подведут после "нарезки" земли

09:11 15.05.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеодезист
Геодезист - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе все необходимые коммуникации подведены к территории, которая бесплатно выделена для многодетный семей и участников спецоперации. Прокладку сетей к каждому наделу осуществят, когда завершится процесс "большой нарезки" – там также появятся улицы и кварталы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил замгубернатора Александр Кулагин.
В начале мая в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация о том, что многодетным семьям из Севастополя выдали участки в поле на Северной стороне города, в селе Полюшко. Сообщалось, что там нет ни света, ни воды, ни дорог, ни школы или садика, которые были отмечены в плане.
По словам Кулагина, на большой территории в десятки гектаров, утвержденной для бесплатной выдачи участков земли льготным категориям, все еще продолжается процесс нарезки участков.
"Пока там поле на самом деле. Его разрезают, разделяют. Идет процесс нарезки участков для ветеранов специальной военной операции и многодетных", – сказал Кулагин.
Он подчеркнул, что "к общему массиву коммуникации уже подведены". Но к каждому отдельному земельному участку сети подойдут, когда появится ясность, как именно это сделать, учитывая конфигурацию наделов на улицах.
"Коммуникации до каждого участка планируются, и, конечно же, все это будет. Но идет большая нарезка. Оно же там сложится какими-то улицами, кварталами. И дальше будет решаться вопрос по конфигурации самих участков… как правильно проводить", – сказал Кулагин.
Землю участникам СВО и членам семей погибших воинов в Севастополе начали выдавать летом 2023 года. Уведомления о предоставлении земли первым 447 заявителям были направлены в августе.
Как рассказал тогда губернатор города Михаил Развожаев, площадь каждого участка составляет 4 сотки. Все они предназначены для строительства индивидуальных жилых домов и расположены в Качинском муниципальном округе, на территории общей площадью 31,8 гектаров, в районе сел Полюшко и Осипенко.
Ранее в этом районе города выдавались участки многодетным семьям. Но после того, как в Севастополе был принят закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей, которая предусматривала среди прочего бесплатное выделение земли, очередь на получение участков стала общей.
Чуть более года назад, в марте 2023-го, в департаменте по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) Севастополя сообщали РИА Новости Крым, что в общей очереди на бесплатное получение земли вместе с участниками спецоперации стоят многодетные семьи и она насчитывает около тысячи человек, а обращений в пять раз больше.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСевастопольЗемляЗемля в Крыму для участников СВОПомощь бойцам СВООбществоМногодетная семьяАлександр КулагинНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
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