https://crimea.ria.ru/20240515/kogda-na-uchastkakh-dlya-boytsov-svo-v-sevastopole-poyavyatsya-kommunikatsii-1137283470.html

Когда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации

Когда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Когда на участках для бойцов СВО в Севастополе появятся коммуникации

В Севастополе все необходимые коммуникации подведены к территории, которая бесплатно выделена для многодетный семей и участников спецоперации. Прокладку сетей к РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T09:11

2024-05-15T09:11

2024-05-15T09:11

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе все необходимые коммуникации подведены к территории, которая бесплатно выделена для многодетный семей и участников спецоперации. Прокладку сетей к каждому наделу осуществят, когда завершится процесс "большой нарезки" – там также появятся улицы и кварталы. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил замгубернатора Александр Кулагин.В начале мая в социальных сетях и ряде СМИ появилась информация о том, что многодетным семьям из Севастополя выдали участки в поле на Северной стороне города, в селе Полюшко. Сообщалось, что там нет ни света, ни воды, ни дорог, ни школы или садика, которые были отмечены в плане.По словам Кулагина, на большой территории в десятки гектаров, утвержденной для бесплатной выдачи участков земли льготным категориям, все еще продолжается процесс нарезки участков."Пока там поле на самом деле. Его разрезают, разделяют. Идет процесс нарезки участков для ветеранов специальной военной операции и многодетных", – сказал Кулагин.Он подчеркнул, что "к общему массиву коммуникации уже подведены". Но к каждому отдельному земельному участку сети подойдут, когда появится ясность, как именно это сделать, учитывая конфигурацию наделов на улицах.Землю участникам СВО и членам семей погибших воинов в Севастополе начали выдавать летом 2023 года. Уведомления о предоставлении земли первым 447 заявителям были направлены в августе.Как рассказал тогда губернатор города Михаил Развожаев, площадь каждого участка составляет 4 сотки. Все они предназначены для строительства индивидуальных жилых домов и расположены в Качинском муниципальном округе, на территории общей площадью 31,8 гектаров, в районе сел Полюшко и Осипенко.Ранее в этом районе города выдавались участки многодетным семьям. Но после того, как в Севастополе был принят закон о социальной поддержке участников СВО и членов их семей, которая предусматривала среди прочего бесплатное выделение земли, очередь на получение участков стала общей.Чуть более года назад, в марте 2023-го, в департаменте по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) Севастополя сообщали РИА Новости Крым, что в общей очереди на бесплатное получение земли вместе с участниками спецоперации стоят многодетные семьи и она насчитывает около тысячи человек, а обращений в пять раз больше. Читайте также на РИА Новости Крым:Земля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервисЗакон о земле для участников СВО в Крыму - важные поправкиЕще восемь участников СВО из Ялты получили документы на землю

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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