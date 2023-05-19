https://crimea.ria.ru/20230519/v-krymu-dlya-uchastnikov-svo-uprostyat-protseduru-polucheniya-zemli-1128838481.html

В Крыму для участников СВО упростят процедуру получения земли

В Крыму для участников СВО упростят процедуру получения земли - РИА Новости Крым, 19.05.2023

В Крыму для участников СВО упростят процедуру получения земли

Министерство имущественных и земельных отношений Крыма внесло изменения в законодательство, которые позволят упростить механизм получения земельных участков для РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T19:11

2023-05-19T19:11

2023-05-19T19:11

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анна анюхина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма внесло изменения в законодательство, которые позволят упростить механизм получения земельных участков для участников спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте крымского правительства со ссылкой на заместителя председателя Совета министров РК Анну Анюхину.Главное из этого постановления:Вице-премьер напомнила, что региональные меры поддержки распространяются только на лиц с постоянной регистрацией на территории Республики Крым на момент 24 февраля 2022 года или на доказавших через суд факт своего проживания в республике.Ранее Анна Анюхина сообщила РИА Новости Крым, что в регионе участникам СВО уже выделено 200 земельных участков и подготовлено к выдаче еще около 500. В Севастополе землю под строительство бойцам, участвовавшим в спецоперации на Украине, начнут выдавать в конце июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда уравняют денежное довольствие участников СВОЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеВ Ялте начали выдавать сертификаты на землю участникам СВО – мэр

https://crimea.ria.ru/20230519/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-sevastopole-kogda-nachnut-vydavat-uchastki-1128814818.html

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