В Крыму для участников СВО упростят процедуру получения земли
Анна Анюхина:в Крыму участникам спецоперации упростят процедуру выделения земли
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма внесло изменения в законодательство, которые позволят упростить механизм получения земельных участков для участников спецоперации. Об этом сообщается на официальном сайте крымского правительства со ссылкой на заместителя председателя Совета министров РК Анну Анюхину.
"Руководство республики отчетливо осознает важность и востребованность меры поддержки в виде предоставления нашим бойцам земельных участков бесплатно в собственность. В этой связи правительством Крыма принято решение о внесении ряда изменений в постановление № 1288 от 29 декабря 2022 года в целях упрощения процедуры подачи заинтересованными лицами документов", – разъяснила вице-премьер.
Главное из этого постановления:
- —документы можно подавать не только по месту регистрации, но и по месту проживания заявителя;
- —если участник СВО на момент 24 февраля 2022 года не имел постоянной прописки в Крыму, факт его проживания здесь можно установить в судебном порядке и приложить копию судебного решения к пакету документов;
- —Подлинник справки от командования воинской части теперь предоставлять необязательно. Достаточно копии, заверенной нотариально, военкоматом, либо командованием по месту прохождения службы;
- —В случае гибели героя аналогичные требования предъявляются и к справке, предоставляемой членами семьи;
- —Членам семьи погибшего участника СВО не обязательно подавать заверенные копии всех страниц его паспорта. Их можно приложить лишь при наличии и заверять эти копии не требуется.
Вице-премьер напомнила, что региональные меры поддержки распространяются только на лиц с постоянной регистрацией на территории Республики Крым на момент 24 февраля 2022 года или на доказавших через суд факт своего проживания в республике.
Ранее Анна Анюхина сообщила РИА Новости Крым, что в регионе участникам СВО уже выделено 200 земельных участков и подготовлено к выдаче еще около 500. В Севастополе землю под строительство бойцам, участвовавшим в спецоперации на Украине, начнут выдавать в конце июня.
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