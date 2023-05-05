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Когда уравняют денежное довольствие участников СВО - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Когда уравняют денежное довольствие участников СВО
Когда уравняют денежное довольствие участников СВО - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Когда уравняют денежное довольствие участников СВО
В Крыму поддержали идею уравнять денежное довольствие участников спецоперации, механизм станет понятен после издания соответствующего указа президента... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T18:47
2023-05-05T18:47
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
андрей турчак
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму поддержали идею уравнять денежное довольствие участников спецоперации, механизм станет понятен после издания соответствующего указа президента ориентировочно осенью этого года. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Республики Крым Павел Сдобнов в пресс-центре РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею выровнять денежное довольствие для всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С такой инициативой выступил первый зампред Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак ранее сообщил Владимиру Путину о расхождении в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По его словам, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей не зависимо от того, где он находится, в то время как контрактник – только если он на передовой. Турчак предложил главе государства устранить эту диспропорцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО выдадут землю на побережье КрымаРосгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – КабминПутин подписал указ о выплате контрактникам 195 тысяч рублей
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сво, армия и флот, вооруженные силы россии, частичная мобилизация, владимир путин (политик), андрей турчак, новости
Когда уравняют денежное довольствие участников СВО

Заместитель военкома: Крым поддерживает идею уравнять денежное довольствие участников СВО

18:47 05.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесенний призыв
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму поддержали идею уравнять денежное довольствие участников спецоперации, механизм станет понятен после издания соответствующего указа президента ориентировочно осенью этого года. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Республики Крым Павел Сдобнов в пресс-центре РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею выровнять денежное довольствие для всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С такой инициативой выступил первый зампред Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.
"Мы в Крыму тоже поддерживаем эту инициативу. Более подробно о механизме можно будет говорить после издания указа президента. Ориентировочно это должно случиться в октябре этого года", - сказал Павел Сдобнов.
Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак ранее сообщил Владимиру Путину о расхождении в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По его словам, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей не зависимо от того, где он находится, в то время как контрактник – только если он на передовой. Турчак предложил главе государства устранить эту диспропорцию.
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