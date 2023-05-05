https://crimea.ria.ru/20230505/kogda-uravnyayut-denezhnoe-dovolstvie-uchastnikov-svo-1128560485.html

Когда уравняют денежное довольствие участников СВО

Когда уравняют денежное довольствие участников СВО - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Когда уравняют денежное довольствие участников СВО

В Крыму поддержали идею уравнять денежное довольствие участников спецоперации, механизм станет понятен после издания соответствующего указа президента... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T18:47

2023-05-05T18:47

2023-05-05T18:47

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

частичная мобилизация

владимир путин (политик)

андрей турчак

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. В Крыму поддержали идею уравнять денежное довольствие участников спецоперации, механизм станет понятен после издания соответствующего указа президента ориентировочно осенью этого года. Об этом сообщил заместитель военного комиссара Республики Крым Павел Сдобнов в пресс-центре РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею выровнять денежное довольствие для всех российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. С такой инициативой выступил первый зампред Совета Федерации, руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак.Первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак ранее сообщил Владимиру Путину о расхождении в денежном довольствии контрактников и мобилизованных в зоне СВО. По его словам, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей не зависимо от того, где он находится, в то время как контрактник – только если он на передовой. Турчак предложил главе государства устранить эту диспропорцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО выдадут землю на побережье КрымаРосгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – КабминПутин подписал указ о выплате контрактникам 195 тысяч рублей

https://crimea.ria.ru/20230505/zemlya-dlya-uchastnikov-svo-v-krymu-skolko-vydano-i-gde-1128557920.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, армия и флот, вооруженные силы россии, частичная мобилизация, владимир путин (политик), андрей турчак, новости