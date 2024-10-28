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Упрощенный порядок оформления земли в Крыму могут продлить до 2030 года

Упрощенный порядок оформления земли в Крыму могут продлить до 2030 года - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Упрощенный порядок оформления земли в Крыму могут продлить до 2030 года

Продление срока полномочий властей Крыма и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений позволит жителям... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T18:30

2024-10-28T18:30

2024-10-28T18:30

радио "спутник в крыму"

земля

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт — РИА Новости Крым. Продление срока полномочий властей Крыма и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений позволит жителям полуострова оформлять землю в упрощенном порядке еще в течение двух лет. При необходимости Крым будет просить продления срока упрощенного порядка оформления земли до 2030 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета ГД по финансовому рынку Константин Бахарев.Совет Федерации ранее одобрил на пленарном заседании закон, который продлевает на два года - до 1 января 2027 года - срок действия полномочий властей Крыма и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений, а также сферы кадастрового учета недвижимости.Продлить срокиПотребуется ли выход с такой инициативой - это, по словам парламентария, будет зависеть от того, как в ближайшие два года продвинется процесс выделения земли участникам СВО. Уже утвержденное продление упрощенного порядка до 2027 года также во многом связано именно с этим обстоятельством, поскольку спрос очень высок. И хотя для этих целей не используются особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, земли ООПТ или земли с объектами культурного наследия, тем не менее, предоставляются, например, участки, с видом разрешенного использования "ведение садоводства" и земли сельхозназначения."На федеральном уровне процедура изменения видов разрешенного использования земельных участков отсутствует. Но сегодня эта работа в Крыму проводится в таком масштабе во многом благодаря такой возможности: более тысячи участков уже предоставлено участникам СВО на территории Черноморского, Сакского и Ленинского районов, еще две тысячи участков образовано. А заявок более 10 тысяч - очевидно, эту работу завершить до 1 января 2025 года невозможно", - говорит депутат, отметив, что именно поэтому и был подготовлен проект по изменению законодательства.По его словам, речь идет не только о земле для участников спецоперации. Также это касается предоставления земельных участков гражданам льготных категорий, гаражным кооперативам и садоводческим товариществам, их членам."Помимо этого, в упрощенном порядке решались многие вопросы: например, установление публичных сервитутов, предоставление земли инвесторам на бесконкурсной основе, возможность в упрощенном порядке оформить права на бесхозяйное имущество, инженерные сети, объекты тепло-, газо-, водоснабжения. Все это позволяло реализовывать все эти меры на полуострове гораздо быстрее, чем на материке", - говорит парламентарий.В Крыму ранее расширили список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков на территории республики в рамках выполнения задач спецоперации. Как сообщала зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина, теперь землю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму идет процесс выдачи земли участникам СВОЧто нам стоит дом построить – что нужно знать до начала строительства"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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