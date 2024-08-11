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Что нам стоит дом построить – что нужно знать до начала строительства
Что нам стоит дом построить – что нужно знать до начала строительства - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Что нам стоит дом построить – что нужно знать до начала строительства
При строительстве частного жилого дома важно правильно выбрать земельный участок, ознакомиться с градостроительными регламентами населенного пункта и подать... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T20:21
2024-08-11T20:21
2024-08-11T20:21
строительство
радио "спутник в крыму"
дарья рудольф
совет эксперта
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. При строительстве частного жилого дома важно правильно выбрать земельный участок, ознакомиться с градостроительными регламентами населенного пункта и подать уведомление о начале строительства в местную администрацию. О том, как действовать, какие ошибки могут в итоге обернуться сносом готовой постройки и как этого избежать, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кадастровый инженер Дарья Рудольф.Все начинается с земли"Все начинается с земельного участка. Он должен быть предназначен либо для ведения садоводства, либо для ИЖС. Сельхозземли для строительства жилых домов не подходят. Несмотря на изменения в законодательстве, где указано, что при определенных условиях можно строить на сельхозземлях, существуют региональные запреты на такое строительство, в частности в Крыму", – говорит специалист.На моменте приобретения участка в документе уже указан вид разрешенного использования. Однако для каждого населенного пункта существуют градостроительные регламенты – Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и Генплан, где указано, в какой зоне находится ваш участок. Эти зоны бывают различного назначения: ИЖС, рекреация, производство и так далее.Поставить дом правильно"Все характеристики и требования к жилым домам, а также к их расположению на участке указаны как раз в ПЗЗ. Практически во всех населенных пунктах одинаковый отступ от границ смежных земельных участков – три метра. Неважно, стоит у соседа дом или нет. И со стороны дороги – пять метров", – продолжает инженер.Остальные параметры могут отличаться в зависимости от градостроительных регламентов на местах: этажность зданий, отношение площади построенного дома к общей площади участка и так далее. Перед строительством важно ознакомиться с этими параметрами, подать уведомление о начале строительства в местную администрацию.Узаконить отступления"Если вы отступили от параметров – длина, ширина, этажность дома, его расположение на участке – вы можете подать изменение в первичное уведомление. Если вы планировали построить дом 10 на 12, а построили 10 на 14 метров, но при этом выдержали отступы от соседей и от дороги, то вы подаете уведомление об изменении параметров. Оно будет соответствовать уведомлению об окончании. Самое главное – сохранить отступы", – продолжает Рудольф.Несмотря на существование четких норм, по совам эксперта, существует и официальная процедура отступа от предельно допустимых параметров. Это актуально, например, для маленьких участков, где просто физически невозможно отступить по три метра от каждого соседа."Подводные камни" дачной амнистии"Существует дачная амнистия, которую продлили до 2031 года – упрощенный порядок оформления уже после строительства дома. Люди часто привыкают к этим послаблениям и думают, что можно строить, как захочется", – продолжает эксперт.Дачная амнистия нужна государству, чтобы вводить в налоговую базу дома, которые уже построены с нарушениями, поясняет она. Однако оформлять дом таким способом – не самый надежный вариант."После того, как вы возвели дом по всем правилам, подали в администрацию уведомление о завершении строительства, вы получаете соответствующее подтверждение и свои документы. А по дачной амнистии вы можете получить, например, жалобу от соседа на то, что затеняете ему дом. На вас могут подать в суд вплоть до сноса, несмотря на документы, полученные по этой дачной амнистии", – предупреждает эксперт.Незарегистрированный дом невозможно продать, подарить, передать в наследство, в ряде случаев они вовсе может попасть под снос. В этой связи Рудольф рекомендует обращаться к кадастровым инженерам на этапе приобретения земельного участка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 годаРоссиян обяжут регистрировать загородные жилые домаКто в Крыму может потерять жилье
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строительство, дарья рудольф, совет эксперта, жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым.
При строительстве частного жилого дома важно правильно выбрать земельный участок, ознакомиться с градостроительными регламентами населенного пункта и подать уведомление о начале строительства в местную администрацию. О том, как действовать, какие ошибки могут в итоге обернуться сносом готовой постройки и как этого избежать, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала кадастровый инженер Дарья Рудольф.
Все начинается с земли
"Все начинается с земельного участка. Он должен быть предназначен либо для ведения садоводства, либо для ИЖС. Сельхозземли для строительства жилых домов не подходят. Несмотря на изменения в законодательстве, где указано, что при определенных условиях можно строить на сельхозземлях, существуют региональные запреты на такое строительство, в частности в Крыму", – говорит специалист.
На моменте приобретения участка в документе уже указан вид разрешенного использования. Однако для каждого населенного пункта существуют градостроительные регламенты – Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и Генплан, где указано, в какой зоне находится ваш участок. Эти зоны бывают различного назначения: ИЖС, рекреация, производство и так далее.
"В зависимости от зоны вы можете самостоятельно выбрать вид разрешенного использования участка, если он предусмотрен этой зоной. Например, в генплане Старого Крыма в основных видах разрешенного использования под ИЖС указаны и индивидуальное жилищное строительство, и магазины. Человек может самостоятельно через МФЦ без дополнительных разрешений установить себе вид "магазин", – поясняет Рудольф.
Поставить дом правильно
"Все характеристики и требования к жилым домам, а также к их расположению на участке указаны как раз в ПЗЗ. Практически во всех населенных пунктах одинаковый отступ от границ смежных земельных участков – три метра. Неважно, стоит у соседа дом или нет. И со стороны дороги – пять метров", – продолжает инженер.
Остальные параметры могут отличаться в зависимости от градостроительных регламентов на местах: этажность зданий, отношение площади построенного дома к общей площади участка и так далее. Перед строительством важно ознакомиться с этими параметрами, подать уведомление о начале строительства в местную администрацию.
"На данный момент не нужно составлять дорогие проекты. Вы можете самостоятельно указать все параметры в уведомлении. Но указывая все параметры, вы получаете от администрации разрешительное уведомление. Имея это подтверждение, вы можете в течение 10 лет спокойно строить свой дом и у вас не будет проблем с его оформлением", – подчеркивает гостья эфира.
Узаконить отступления
"Если вы отступили от параметров – длина, ширина, этажность дома, его расположение на участке – вы можете подать изменение в первичное уведомление. Если вы планировали построить дом 10 на 12, а построили 10 на 14 метров, но при этом выдержали отступы от соседей и от дороги, то вы подаете уведомление об изменении параметров. Оно будет соответствовать уведомлению об окончании. Самое главное – сохранить отступы", – продолжает Рудольф.
Несмотря на существование четких норм, по совам эксперта, существует и официальная процедура отступа от предельно допустимых параметров. Это актуально, например, для маленьких участков, где просто физически невозможно отступить по три метра от каждого соседа.
"В этих случаях подготавливается заключение-обоснование, о том, что невозможно построить по-другому дом. Берется согласие соседей. Все документы подаются в администрацию, которая назначает публичные слушания. Могут прийти все заинтересованные лица и указать, согласны они или нет. Если публичные слушания завершены положительно, то комиссия выдает уведомление о разрешении отступа от предельно допустимых параметров", – объясняет специалист.
"Подводные камни" дачной амнистии
"Существует дачная амнистия, которую продлили до 2031 года – упрощенный порядок оформления уже после строительства дома. Люди часто привыкают к этим послаблениям и думают, что можно строить, как захочется", – продолжает эксперт.
Дачная амнистия нужна государству, чтобы вводить в налоговую базу дома, которые уже построены с нарушениями, поясняет она. Однако оформлять дом таким способом – не самый надежный вариант.
"После того, как вы возвели дом по всем правилам, подали в администрацию уведомление о завершении строительства, вы получаете соответствующее подтверждение и свои документы. А по дачной амнистии вы можете получить, например, жалобу от соседа на то, что затеняете ему дом. На вас могут подать в суд вплоть до сноса, несмотря на документы, полученные по этой дачной амнистии", – предупреждает эксперт.
Незарегистрированный дом невозможно продать, подарить, передать в наследство, в ряде случаев они вовсе может попасть под снос. В этой связи Рудольф рекомендует обращаться к кадастровым инженерам на этапе приобретения земельного участка.
"Когда вы обратитесь уже с построенным домом, инструментов для изменения ситуации будет очень мало. Если планируете покупать участок, но сомневаетесь, все ли с ним хорошо и подойдет ли он для ваших целей, обратитесь в этот момент к специалисту", – рекомендует она.
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