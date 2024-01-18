https://crimea.ria.ru/20240118/dachnuyu-amnistiyu-mogut-prodlit-do-2031-goda-1134302060.html

"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 года

"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 года - РИА Новости Крым, 18.01.2024

"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 года

"Дачную амнистию" предлагают продлить до 2031 года. Соответствующее предложение было принято во втором чтении Госдумой РФ 18 января. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T21:03

2024-01-18T21:03

2024-01-18T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. "Дачную амнистию" предлагают продлить до 2031 года. Соответствующее предложение было принято во втором чтении Госдумой РФ 18 января. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат ГД от Крыма Константин Бахарев.Депутат уточняет, что, исходя из срока, который сегодня установлен для "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года, законодатели видят, что не все граждане, садоводческие и огороднические товарищества успеют реализовать такую возможность."Если они не оформят земельные участки, то не смогут узаконить строения, которые расположены на них. В Госдуму стали поступать обращения с предложением по продлению срока "дачной амнистии"", - пояснил депутат.Константин Бахарев напомнил, что ранее до 1 марта 2031 года был продлен срок действия упрощенного порядка бесплатной приватизации земельных участков, в том числе общего назначения."С одной стороны, мы синхронизируем эти процессы, действие этих нормативных актов, предлагая такой же срок продления "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. С другой стороны, даем возможность завершить оформление прав на земельные участки, постройки на них, имущество общего пользования садоводческих и огороднических товариществ в спокойном, не авральном порядке. Это самое главное", - пояснил Константин Бахарев.Программа "дачной амнистии" заработала в России в 2006 году. В 2020 году президент Владимир Путин продлил действие "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года.На следующей неделе планируется третье чтение.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму продление дачной амнистииДачную амнистию в Россию могут продлить на 10 летВ Крыму вводят ограничения для дачной амнистии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин бахарев, государственная дума рф, новости, дачная амнистия, общество, закон и право