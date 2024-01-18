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"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 года - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 года
"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 года - РИА Новости Крым, 18.01.2024
"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 года
"Дачную амнистию" предлагают продлить до 2031 года. Соответствующее предложение было принято во втором чтении Госдумой РФ 18 января. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T21:03
2024-01-18T21:03
эксклюзивы риа новости крым
константин бахарев
государственная дума рф
новости
дачная амнистия
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. "Дачную амнистию" предлагают продлить до 2031 года. Соответствующее предложение было принято во втором чтении Госдумой РФ 18 января. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат ГД от Крыма Константин Бахарев.Депутат уточняет, что, исходя из срока, который сегодня установлен для "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года, законодатели видят, что не все граждане, садоводческие и огороднические товарищества успеют реализовать такую возможность."Если они не оформят земельные участки, то не смогут узаконить строения, которые расположены на них. В Госдуму стали поступать обращения с предложением по продлению срока "дачной амнистии"", - пояснил депутат.Константин Бахарев напомнил, что ранее до 1 марта 2031 года был продлен срок действия упрощенного порядка бесплатной приватизации земельных участков, в том числе общего назначения."С одной стороны, мы синхронизируем эти процессы, действие этих нормативных актов, предлагая такой же срок продления "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. С другой стороны, даем возможность завершить оформление прав на земельные участки, постройки на них, имущество общего пользования садоводческих и огороднических товариществ в спокойном, не авральном порядке. Это самое главное", - пояснил Константин Бахарев.Программа "дачной амнистии" заработала в России в 2006 году. В 2020 году президент Владимир Путин продлил действие "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года.На следующей неделе планируется третье чтение.Читайте также на РИА Новости Крым:Что даст Крыму продление дачной амнистииДачную амнистию в Россию могут продлить на 10 летВ Крыму вводят ограничения для дачной амнистии
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РИА Новости Крым
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константин бахарев, государственная дума рф, новости, дачная амнистия, общество, закон и право
"Дачную амнистию" могут продлить до 2031 года

Продление "дачной амнистии" до 2031 года поддержали депутаты Госдумы во втором чтении

21:03 18.01.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтроительство коттеджей
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© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. "Дачную амнистию" предлагают продлить до 2031 года. Соответствующее предложение было принято во втором чтении Госдумой РФ 18 января. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат ГД от Крыма Константин Бахарев.

"Дачная амнистия" – возможность для граждан в упрощенном порядке поставить на учет и зарегистрировать право собственности на земельные участки и расположенные на них постройки, если они были возведены до 2004 года. "Дачной амнистией" воспользовались уже порядка 15 миллионов человек", - говорит Константин Бахарев.

Депутат уточняет, что, исходя из срока, который сегодня установлен для "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года, законодатели видят, что не все граждане, садоводческие и огороднические товарищества успеют реализовать такую возможность.
"Если они не оформят земельные участки, то не смогут узаконить строения, которые расположены на них. В Госдуму стали поступать обращения с предложением по продлению срока "дачной амнистии"", - пояснил депутат.
Константин Бахарев напомнил, что ранее до 1 марта 2031 года был продлен срок действия упрощенного порядка бесплатной приватизации земельных участков, в том числе общего назначения.
"С одной стороны, мы синхронизируем эти процессы, действие этих нормативных актов, предлагая такой же срок продления "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. С другой стороны, даем возможность завершить оформление прав на земельные участки, постройки на них, имущество общего пользования садоводческих и огороднических товариществ в спокойном, не авральном порядке. Это самое главное", - пояснил Константин Бахарев.
Программа "дачной амнистии" заработала в России в 2006 году. В 2020 году президент Владимир Путин продлил действие "дачной амнистии" до 1 марта 2026 года.
На следующей неделе планируется третье чтение.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКонстантин БахаревГосударственная Дума РФНовостиДачная амнистияОбществоЗакон и право
 
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