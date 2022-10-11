https://crimea.ria.ru/20221011/v-krymu-vvodyat-ogranicheniya-dlya-dachnoy-amnistii-1124816153.html

В Крыму вводят ограничения для дачной амнистии

В Крыму вводят ограничения для дачной амнистии - РИА Новости Крым, 11.10.2022

В Крыму вводят ограничения для дачной амнистии

В Крыму изменятся требования к индивидуальным жилым домам, которые можно оформить в рамках дачной амнистии. Об этом сообщила зампредседателя Совмина республики... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T10:20

2022-10-11T10:20

2022-10-11T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Крыму изменятся требования к индивидуальным жилым домам, которые можно оформить в рамках дачной амнистии. Об этом сообщила зампредседателя Совмина республики Анна Анюхина."Для оформления по упрощенной процедуре, строение должно отвечать трем основным условиям. В первую очередь, в строении не должно быть выделенных жилых помещений (квартир – ред.), которые являются самостоятельными объектами недвижимости. Кроме того, общая площадь дома не должна превышать 300 квадратных метров, а количество этажей – трех, включая мансардный и подземный", – пояснила Анохина.Вице-премьер отметила, что нововведения начнут действовать с 14 октября 2022 года.Дачная амнистия – это упрощенный порядок регистрации права собственности на дома, дачи и хозяйственные постройки. Программа работает в России с 2006 года, срок ее действия продлевался несколько раз по решению президента страны Владимира Путина.

https://crimea.ria.ru/20221008/naletay--podeshevelo-kak-dolgo-budet-padat-nedvizhimost-v-krymu-1124755920.html

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