https://crimea.ria.ru/20221108/rossiyan-obyazhut-registrirovat-zagorodnye-zhilye-doma-1125278829.html

Россиян обяжут регистрировать загородные жилые дома

Россиян обяжут регистрировать загородные жилые дома - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Россиян обяжут регистрировать загородные жилые дома

Регистрацию загородных жилых домов, построенных на своих участках, сделают обязательной в установленный срок. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T20:34

2022-11-08T20:34

2022-11-08T19:36

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Регистрацию загородных жилых домов, построенных на своих участках, сделают обязательной в установленный срок. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий законопроект.Отмечается, что авторы документа призывают устранить законодательные пробелы, из-за которых сегодня граждане не торопятся оформлять право собственности на недвижимость, чтобы не платить налоги. Согласно данным Росреестра, в каждом регионе России сегодня выстроено и не оформлено как подобает от тысячи до 5 тысяч загородных жилых домов.Кроме того, из-за отсутствия четких сроков начала строительства и освоения земельного участка людей неоднократно штрафуют, если работы не ведутся.По его словам, новый документ сохраняет прежде установленное требование завершить строительство жилого дома в течение 10 лет, при этом обязывает застройщика зарегистрировать права на него сразу по завершении строительных работ.Помимо этого, законопроектом предлагается обязать собственников участков использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным видом разрешенного использования земли, на которой появился дом.Ранее сообщалось, что в Крыму вводят ограничение для дачной амнистии.

https://crimea.ria.ru/20221026/samye-bolshie-zagorodnye-doma-krym-voshel-v-top-5-regionov-rossii-1125099785.html

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закон и право, общество