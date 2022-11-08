https://crimea.ria.ru/20221108/rossiyan-obyazhut-registrirovat-zagorodnye-zhilye-doma-1125278829.html
Россиян обяжут регистрировать загородные жилые дома
Россиян обяжут регистрировать загородные жилые дома - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Россиян обяжут регистрировать загородные жилые дома
Регистрацию загородных жилых домов, построенных на своих участках, сделают обязательной в установленный срок. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T20:34
2022-11-08T20:34
2022-11-08T19:36
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Регистрацию загородных жилых домов, построенных на своих участках, сделают обязательной в установленный срок. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий законопроект.Отмечается, что авторы документа призывают устранить законодательные пробелы, из-за которых сегодня граждане не торопятся оформлять право собственности на недвижимость, чтобы не платить налоги. Согласно данным Росреестра, в каждом регионе России сегодня выстроено и не оформлено как подобает от тысячи до 5 тысяч загородных жилых домов.Кроме того, из-за отсутствия четких сроков начала строительства и освоения земельного участка людей неоднократно штрафуют, если работы не ведутся.По его словам, новый документ сохраняет прежде установленное требование завершить строительство жилого дома в течение 10 лет, при этом обязывает застройщика зарегистрировать права на него сразу по завершении строительных работ.Помимо этого, законопроектом предлагается обязать собственников участков использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным видом разрешенного использования земли, на которой появился дом.Ранее сообщалось, что в Крыму вводят ограничение для дачной амнистии.
https://crimea.ria.ru/20221026/samye-bolshie-zagorodnye-doma-krym-voshel-v-top-5-regionov-rossii-1125099785.html
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закон и право, общество
Россиян обяжут регистрировать загородные жилые дома
Регистрацию загородных жилых домов предлагают сделать обязательной в установленный срок
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Регистрацию загородных жилых домов, построенных на своих участках, сделают обязательной в установленный срок. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Отмечается, что авторы документа призывают устранить законодательные пробелы, из-за которых сегодня граждане не торопятся оформлять право собственности на недвижимость, чтобы не платить налоги. Согласно данным Росреестра, в каждом регионе России сегодня выстроено и не оформлено как подобает от тысячи до 5 тысяч загородных жилых домов.
Кроме того, из-за отсутствия четких сроков начала строительства и освоения земельного участка людей неоднократно штрафуют, если работы не ведутся.
"Законопроектом предлагается дать гражданину время на освоение земельного участка и установить соответствующие сроки, только после истечения которых контрольно-надзорные органы могут заниматься вопросами привлечения землепользователя к ответственности", – рассказал замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
По его словам, новый документ сохраняет прежде установленное требование завершить строительство жилого дома в течение 10 лет, при этом обязывает застройщика зарегистрировать права на него сразу по завершении строительных работ.
Помимо этого, законопроектом предлагается обязать собственников участков использовать объекты капитального строительства в соответствии с установленным видом разрешенного использования земли, на которой появился дом.
Ранее сообщалось, что в Крыму вводят ограничение для дачной амнистии.